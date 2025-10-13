A menos de um ano do início do Campeonato do Mundo dos EUA, do México e do Canadá, 22 países já garantiram a presença na maior competição de seleções nacionais. Cabo Verde assegurou o inédito passaporte esta segunda-feira, ao vencer Essuatíni na Praia, e juntou-se a Jordânia e Uzbequistão na lista de estreantes no Mundial 2026.
Foram 11 a concretizar o sonho de mais de 500 mil: Cabo Verde vence Essuatíni e apura-se pela primeira vez para um Mundial
Os cabo-verdianos, porém, poderão não ser o único país a garantir a qualificação já esta segunda-feira: França e Suíça também têm a possibilidade de carimbar o apuramento no Grupo D e no Grupo B, respetivamente, se vencerem Islândia e Eslovénia. Já Portugal pode apurar-se esta terça-feira, no Estádio José de Alvalade, se derrotar a Hungria.
Estes são os 22 países já apurados para o Mundial 2026, numa lista em que ainda faltam 26 até aos 48 finais:
América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF):
- Canadá (3.ª participação, qualificado como co-anfitrião)
- Estados Unidos (12.ª participação, qualificado como co-anfitrião)
- México (18.ª participação, qualificado como co-anfitrião)
América do Sul (CONMEBOL):
- Argentina (19.ª participação, campeã mundial em 1978, 1986 e 2022)
- Brasil (23.ª participação, campeão mundial em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)
- Equador (5.ª participação)
- Colômbia (6.ª participação)
- Uruguai (15.ª participação)
- Paraguai (8.ª participação)
África (CAF):
- Marrocos (7.ª participação)
- Tunísia (8.ª participação)
- Egito (4.ª participação)
- Argélia (5.ª participação)
- Gana (5.ª participação)
- Cabo Verde (1.ª participação)
Ásia (AFC):
- Austrália (7.ª participação)
- Coreia do Sul (12.ª participação)
- Irão (7.ª participação)
- Japão (8.ª participação)
- Jordânia (1.ª participação)
- Uzbequistão (1.ª participação)
Oceânia (OFC):
- Nova Zelândia (3.ª participação)