A menos de um ano do início do Campeonato do Mundo dos EUA, do México e do Canadá, 22 países já garantiram a presença na maior competição de seleções nacionais. Cabo Verde assegurou o inédito passaporte esta segunda-feira, ao vencer Essuatíni na Praia, e juntou-se a Jordânia e Uzbequistão na lista de estreantes no Mundial 2026.

Os cabo-verdianos, porém, poderão não ser o único país a garantir a qualificação já esta segunda-feira: França e Suíça também têm a possibilidade de carimbar o apuramento no Grupo D e no Grupo B, respetivamente, se vencerem Islândia e Eslovénia. Já Portugal pode apurar-se esta terça-feira, no Estádio José de Alvalade, se derrotar a Hungria.

Estes são os 22 países já apurados para o Mundial 2026, numa lista em que ainda faltam 26 até aos 48 finais:

América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF):

Canadá (3.ª participação, qualificado como co-anfitrião)

Estados Unidos (12.ª participação, qualificado como co-anfitrião)

México (18.ª participação, qualificado como co-anfitrião)

América do Sul (CONMEBOL):

Argentina (19.ª participação, campeã mundial em 1978, 1986 e 2022)

Brasil (23.ª participação, campeão mundial em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Equador (5.ª participação)

Colômbia (6.ª participação)

Uruguai (15.ª participação)

Paraguai (8.ª participação)

África (CAF):

Marrocos (7.ª participação)

Tunísia (8.ª participação)

Egito (4.ª participação)

Argélia (5.ª participação)

Gana (5.ª participação)

Cabo Verde (1.ª participação)

Ásia (AFC):

Austrália (7.ª participação)

Coreia do Sul (12.ª participação)

Irão (7.ª participação)

Japão (8.ª participação)

Jordânia (1.ª participação)

Uzbequistão (1.ª participação)

Oceânia (OFC):