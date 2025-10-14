Um homem, de 36 anos, foi detido no concelho da Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, por disparar contra a mulher e um filho, de 3 anos, que estava no colo da mãe, indicou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).
Os factos ocorreram ao final da tarde de sábado, no interior da residência da família, explica a PJ, em comunicado, acrescentando que “o suspeito efetuou dois disparos com arma de fogo, calibre 6,35mm [milímetros], na direção da esposa e de um dos filhos do casal, com apenas 3 anos, que se encontrava no colo da mãe”.
Segundo esta força de investigação criminal, “um dos disparos atingiu a criança numa perna e o outro passou a escassos centímetros da cabeça da mulher, de 37 anos”.
A mãe conseguiu fugir de casa com os filhos e pedir auxílio na GNR de Póvoa de Lanhoso, que acionou os meios de socorro para o menor e uma patrulha para a residência.
“Comunicados os factos a esta Polícia Judiciária, perante a sólida prova testemunhal e material recolhida e a necessidade de proteção das vítimas, foi efetivada a detenção, fora de flagrante delito, do suspeito, o qual será presente à autoridade judiciária, junto do Tribunal Judicial de Guimarães, para aplicação das medidas de coação”, refere a PJ.
O detido é suspeito da eventual prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, de detenção de arma proibida e de violência doméstica.