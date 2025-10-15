Ficou conhecido como o clube do Papa Francisco. Estávamos a 13 de março de 2013 quando Jorge Mario Bergoglio deixou para trás a Argentina para se tornar no 266.º Papa da Igreja Católica, Bispo de Roma e Soberano da Cidade do Vaticano. Com a surpreendente escolha dos cardeais foi uma leva de curiosidades sobre o homem que passou do anonimato para uma das figuras mais conhecidas do mundo em poucas horas. Entre elas estava o gosto pelo futebol, num país em que reina esse desporto. Bergoglio foi o sócio número 88.235 do Clube Atletico San Lorenzo de Almagro, histórico clube que foi fundado em 1908 e é conhecido como um dos cinco maiores da Argentina, tendo alcançado 15 títulos nacionais, uma Taça Libertadores e uma Taça Sul-americana. Atualmente, a equipa milita no principal escalão do futebol argentino, mas atravessa uma situação complicada.

O San Lorenzo foi notificado pela Justiça esta terça-feira de manhã e tem até ao próximo sábado, dia 19 de outubro, para saldar uma dívida de 4,4 milhões de euros, sob pena de entrar em falência. Segundo o canal argentino TyC Sports, a dívida envolve o fundo suíço AIS Investment Fund e remonta a 2020, quando o clube argentino vendeu o avançado Adolfo Gaich ao CSKA Moscovo, a troco 8,5 milhões de euros de acordo com o site especializado Transfermarkt. Na altura, o San Lorenzo decidiu antecipar o pagamento da transferência, solicitando um empréstimo ao fundo. Contudo, os russos acabaram por transferir o valor diretamente para os cofres dos argentinos que, por sua vez, não o passaram ao AIS Investment Fund. A imprensa desportiva argentina acrescenta que o CSKA enviou os documentos da transferência para o San Lorenzo, que obteve de seguida um crédito, mas o emblema russo terá recusado pagar ao fundo, preferindo enviar o dinheiro para o clube.

O caso acabou por chegar aos tribunais e tem-se arrastado ao longo dos últimos anos. Em 2024, a Justiça condenou o San Lorenzo a pagar 3,6 milhões de euros ao fundo, valor que subiu para os 4,4 milhões devido aos juros e às correções do mercado, depois de a entidade suíça ter pedido falência. Esgotadas as hipóteses de recurso e as tentativas de acordo com o AIS Investment Fund, o clube, juntamente com a sua equipa jurídica, tem apenas três dias para evitar o colapso financeiro. Esta não é uma altura positiva para o San Lorenzo que, na semana passada, perdeu uma das suas principais figuras, o treinador Miguel Ángel Russo, que morreu aos 69 anos. Já esta segunda-feira, Marcelo Moretti, presidente do clube, foi abordado por adeptos de uma das claques do clube, os Cuervos, junto à sede do San Lorenzo. Moretti foi confrontado pelos adeptos e teve de ser rapidamente retirado pela polícia presente no local.

Así se fue Marcelo Moretti de la Sede de #SanLorenzo. Como una rata y la policía reprimiendo a la gente. NO HAY PALABRAS. pic.twitter.com/zzH7r7ExVS — Román (@RomanKotler) October 13, 2025

Atualmente, o San Lorenzo encontra-se a disputar o Clausura, que equivale à Primeira Divisão argentina, onde ocupa o sexto lugar do Grupo B da primeira fase, com 16 pontos em 12 jogos. Com quatro jogos por disputar e uma desvantagem de oito pontos face ao primeiro classificado (Deportivo Riestra), a presença da equipa de Almagro na disputa pelo título está praticamente colocada de parte. No Apertura, o San Lorenzo chegou às meias-finais e, na Taça da Argentina, foi eliminado nos oitavos de final. Curiosamente, dois dos jogadores que marcaram a história do San Lorenzo passaram por Portugal, ao serviço do Sporting: Lorenzo Romagnoli, que disputou 377 jogos, e Beto Acosto, que anotou 112 golos.