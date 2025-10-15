A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira ter detido um homem, de 79 anos, suspeito da prática do crime de incêndio florestal ocorrido na semana passada no concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Centro, sediada em Coimbra, referiu que o incêndio ocorreu na tarde do dia 7.

“Com recurso a um isqueiro, o homem ateou o incêndio que consumiu zona florestal, densamente povoada de pinheiro-bravo e oliveiras, com elevado potencial para provocar perdas de vidas humanas e prejuízos bastante elevados, não fosse a pronta e eficaz intervenção dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere que se encontravam próximo do local”.

Segundo a PJ, o homem, reformado e sem antecedentes criminais conhecidos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para a eventual aplicação de medidas de coação.

A detenção foi efetuada em estreita colaboração com o Grupo de Redução de Ignições do Centro Litoral e com a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Pombal. Daquele grupo fazem parte elementos da PJ, GNR e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.