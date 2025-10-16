Um homem de 34 anos foi detido para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de quatro anos e três meses pela prática de cinco crimes de furto qualificado, anunciou esta quinta-feira a PSP de Leiria.

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Leiria informou que foi detido um homem, de 34 anos de idade, para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de quatro anos e três meses, pela prática de crimes de furto de catalisadores ocorridos nas áreas de competência da PSP e da GNR, no distrito de Leiria.

Segundo a nota de imprensa, após ter sido condenado, por decisão transitada em julgado em 14 de agosto de 2024, o homem “evadiu-se do país, tendo-se refugiado primeiro em Espanha e, mais recentemente, na Bélgica”.

“A PSP manteve permanentemente as diligências tendentes à sua localização, logrando agora intercetá-lo durante uma deslocação que fez a território nacional“, dando cumprimento a um mandado de detenção emitido para o efeito.

A polícia acrescentou que, no dia 6 de fevereiro de 2024, o detido, em conjunto com outros dois suspeitos, “foi intercetado pela Esquadra de Investigação Criminal de Leiria, no âmbito de uma operação policial direcionada ao combate ao furto de catalisadores”.

Na ocasião, foram apreendidos dois catalisadores, uma rebarbadora a bateria, com duas baterias, nove discos de corte e um alicate de grifo.

“Todo o material apreendido era utilizado na prática dos ilícitos criminais em causa, nomeadamente furtos de catalisadores. As diligências de investigação permitiram apurar que o detido integrava uma rede criminosa organizada, sediada na zona de Lisboa, dedicada exclusivamente a estes furtos”.

O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Leiria, onde irá cumprir a pena de prisão a que foi condenado.