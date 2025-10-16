Pelo menos 28,5 milhões de brasileiros vivem em áreas sob influência do crime organizado, o que corresponde a 19% da população do país, segundo uma sondagem divulgada esta quinta-feira pelo instituto Datafolha.

O inquérito, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra um aumento de cinco pontos percentuais em relação a 2024, quando 14% dos entrevistados afirmaram residir em zonas controladas por fações criminosas.

“Os dados parecem revelar um fenómeno de crescimento e ampliação do poder de controlo das fações sobre territórios e mercados”, afirmou o diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, ao jornal Folha de S. Paulo.

Entre os que vivem em áreas dominadas pelo crime, 27% afirmam conhecer a existência de cemitérios clandestinos.

O levantamento, com margem de erro de dois pontos percentuais, baseia-se em entrevistas realizadas entre 2 e 6 de junho com 2.007 pessoas com mais de 16 anos, em 130 cidades brasileiras.

De acordo com as autoridades, duas organizações criminosas dominam o país: o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

A nível local, existem outros grupos menores, muitos dos quais aliados ou subordinados ao PCC e ao CV, que se dedicam sobretudo ao tráfico de drogas e armas.

Formado nas prisões de São Paulo nos anos 1990, o PCC expandiu as suas atividades e hoje controla motéis, postos de combustível e até empresas de tecnologia financeira, usadas para lavagem de dinheiro do narcotráfico.

Já o Comando Vermelho, foi criado em 1979 nas prisões do Rio de Janeiro e é hoje uma das organizações criminosas mais perigosas do mundo.