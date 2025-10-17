Percursos pedestres, sessões de anilhagem de aves, oficinas e palestras são algumas das propostas da feira ObservaLagunas, que se realiza, este fim de semana, no concelho de Santiago do Cacém, aproximando o público da conservação ambiental.

O evento, que se realiza pelo segundo ano consecutivo, celebra os 25 anos da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha (RNLSAS), no distrito de Setúbal, com dois dias repletos de atividades ligadas à conservação da natureza e “um programa bastante diversificado”.

As palestras agendadas são um dos destaques, com especialistas de todo o país, que vão abordar “temas genéricos”, como o “regresso do abutre preto, a reintrodução do lince ibérico, os peixes migradores e aves exóticas“, explicou esta sexta-feira à agência Lusa, o biólogo João Farinha, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo.

Além das palestras, o programa da iniciativa, que tem como palco o Monte do Paio — Centro Nacional de Educação Ambiental e Conservação da Natureza, em Brescos, na freguesia de Santo André, inclui percursos pedestres guiados para descobrir os tesouros naturais da reserva, sessões de anilhagem de aves e oficinas pedagógicas para crianças.

“Vamos também falar um pouco sobre mamíferos e identificação de plantas, ter a oportunidade de contar com alguns guias no terreno durante os percursos pedestres, oferecer algumas experiências engraçadas para dar a conhecer as grandes diferenças que há entre espécies, momentos de ilustração e desenho”, exemplificou.

Segundo João Farinha, durante os dois dias, os visitantes poderão igualmente ficar a conhecer melhor o mundo das formigas, ter contactos com os cavalos e participar em percursos de moto-quatro fora da área da reserva natural.

De acordo com os promotores, em comunicado, a ObservaLagunas, que é de entrada livre, “pretende sensibilizar para o papel vital das zonas húmidas no equilíbrio dos ecossistemas e promover a compreensão da biodiversidade única que caracteriza este sistema lagunar”.

“A feira procura, assim, aproximar o público da conservação ambiental, criando oportunidades de ligação autêntica com o território e os seus valores naturais”.

À Lusa, o biólogo João Farinha realçou que o evento procura também assinalar os 25 anos da RNLSAS, cujo sistema lagunar conta com “muita diversidade” de fauna e flora.

“Foi uma oportunidade para muitas pessoas aprenderem, ao longo destes 25 anos, o que é isto da conservação das espécies. Durante largos anos, tivemos muitas atividades abertas às crianças, que tiveram a oportunidade de realizar atividades na natureza, e foi um espaço de aprendizagem, através da estação de anilhagem, e de contacto com as populações”, sublinhou.

No domingo, durante o mercadinho de produtos regionais, os visitantes poderão ainda degustar produtos de doçaria regional, assim como vinhos da região e participar em momentos de convívio e aprendizagem em contacto direto com a natureza.

A ObservaLagunas resulta de um esforço conjunto entre a CCDR do Alentejo, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e os municípios de Santiago do Cacém e Sines, no âmbito da Comissão de Cogestão da RNLSAS.

A RNLSAS abrange uma extensão de cerca de 15 quilómetros da faixa costeira dos concelhos de Santiago do Cacém e Sines, integrando uma faixa terrestre com dois a três quilómetros de largura e uma zona marinha com aproximadamente 1,5 quilómetros.

Este sistema lagunar costeiro é reconhecido pela sua elevada importância biológica, com destaque para a sua diversidade ecológica, geológica, ictiológica, botânica e, em especial, ornitológica.