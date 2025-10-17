O presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) apelou esta sexta-feira à abertura de um concurso externo para técnicos de medicina legal, tendo em vista a entrada no quadro dos técnicos de autópsias prestadores de serviços.

Durante a sessão solene do 23.º Congresso Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que decorre em Aveiro, o presidente do INMLCF, Francisco Corte Real, aproveitou a presença da ministra da Justiça, para lhe pedir a abertura de um concurso externo para regularizar a situação dos técnicos de autópsias prestadores de serviços, adiantando que este problema se arrasta há muitos anos.

O responsável realçou a resposta que os técnicos de autópsias prestadores de serviços deram à tragédia do Elevador da Glória, em Lisboa, “oferecendo-se e trabalhando durante toda a noite, sem que lhes tenha sido ainda autorizado o que há muitos anos reclamam, a entrada para o mapa do Instituto”.

“Face ao pedido de disponibilidades que fizemos, não se recusaram, não reclamaram e deram todo o seu empenho para que o Instituto, o Ministério da Justiça e o Estado português cumprissem da melhor forma a sua obrigação perante os cidadãos portugueses e os diversos países envolvidos”, sublinhou.

Sem responder ao presidente do INMLCF, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, exprimiu a sua “enorme gratidão” ao presidente do Instituto e a todos os que estiveram presentes na tragédia do Elevador da Glória.

“Foram de facto uns verdadeiros heróis que estiveram naquele momento e eu deixo aqui também a minha gratidão pela forma como atuaram naquele momento de grande angústia, de sofrimento e de desespero de todos aqueles que perderam os seus entes queridos”, afirmou.

A ministra referiu ainda que o Ministério da Justiça assume como seu o desígnio de investir no Instituto Nacional de Medicina Legal, reafirmando a continuidade na valorização da formação contínua, no rejuvenescimento de quadros e na retenção de talentos.

O 23.º Congresso Nacional de Medicinal Legal e Ciências Forenses, que decorre até sábado no Centro de Congressos de Aveiro, é o maior encontro de profissionais da área da Medicina Legal e Ciências Forenses no país.