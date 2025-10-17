Um sismo de magnitude 5,1 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira na região de Ilocos, no norte das Filipinas, anunciou o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia (Phivolcs). O abalo ocorreu às 16h14 locais (09h14 em Lisboa).

Segundo o instituto, o epicentro situou-se na região norte do arquipélago e, até ao momento, não há registo de feridos nem de danos materiais significativos.

O Phivolcs alertou ainda para a possibilidade de ocorrerem réplicas nas próximas horas, uma situação comum após sismos desta magnitude. As Filipinas situam-se no chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica.