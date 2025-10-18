Uma das fotografias captadas no Palácio de Belém mostram Marcelo Rebelo de Sousa e a infanta Sofía a contemplar Lisboa, aquela que é agora a cidade onde a jovem estuda e reside. Numa nota, no site da Presidência da República, informa-se que a filha dos Reis de Espanha foi recebida pelo Presidente da República e que este é o seu “primeiro encontro oficial com um Chefe de Estado estrangeiro”.

A infanta foi recebida na sala das Bicas para uma fotografia oficial e assinou o Livro de Honra. Após uma visita ao Palácio de Belém, o Presidente da República e a infanta Sofía “abordaram o passado histórico e a estreita parceria que une os dois países, os laços de profunda empatia e amizade entre os povos português e espanhol, bem como o presente e o futuro nos desafios das novas gerações”, descreve-se ainda na nota da presidência.

Sofía estuda, desde setembro, Ciências Políticas e Relações Internacionais na Forward College, uma escola com um programa de estudos de três anos em que o primeiro deles é feito nas instalações em Lisboa, com o segundo ano em Paris e o terceiro em Berlim.