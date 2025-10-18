De acordo com a imprensa japonesa, a Toyota estará a preparar-se para apresentar a nova geração do Land Cruiser FJ, um jipe compacto que associa grande robustez e capacidade em todo-o-terreno a uma estética ousada, para se diferenciar dos restantes. Falamos em jipe e não em SUV, pelo facto de a marca manter a aposta numa solução em que a carroçaria é aparafusada a um chassi de longarinas e travessas, solução mais robusta e característica de modelos como as pick-ups e pequenos camiões.

A fazer fé nos meios de informação nipónicos, a Toyota irá revelar ao público no próximo dia 20 de Outubro — na véspera do arranque da exposição japonesa de mobilidade — a segunda geração do Land Cruiser FJ, substituindo assim o modelo que comercializou entre 2006 e 2022 e cujas linhas exteriores se basearam num protótipo apresentado por ocasião do Salão Automóvel de Chicago de 2005. O novo Land Cruiser FJ, que deverá chegar ao mercado em meados de 2026, herda a sua estética do Toyota Compact Cruiser EV Concept, revelado no final de 2021.

O protótipo eléctrico Compact Cruiser EV, apresentado em 2021, serviu de base para o novo Land Cruiser FJ 6 fotos

O novo jipe da marca japonesa, que encolhe ligeiramente face à primeira geração (o comprimento cai de 4,67 para 4,5 metros), será fabricado na Tailândia e assumirá umas linhas modernas e agradáveis, visando certamente satisfazer os clientes tradicionais, mas tentando ainda cativar os mais jovens em busca de estéticas mais ousadas. Apesar de exteriormente estar baseado num protótipo eléctrico, o novo Land Cruiser FJ vai apenas montar motores a combustão, estando previsto para os mercados asiáticos e norte-americano o motor diesel atmosférico com 2,7 litros e quatro cilindros ou, em alternativa, o 2.4 turbodiesel, que também locomovem a pick-up Hilux, a qual é fabricada na mesma linha de produção tailandesa.

Lançado em 2006 e produzido até 2022, este é o primeiro Land Cruiser FJ, aqui na derradeira versão Final Edition. Agora está para breve a chegada do sucessor 2 fotos

Apelidado de baby Land Cruiser, o novo FJ monta um sistema tradicional 4×4, certamente herdado da pick-up, menos sofisticado do que o utilizado pelos restantes Land Cruiser, mas decididamente mais simples e robusto (e barato). A marca ainda não revelou os planos para o mercado europeu do novo FJ, sendo certo que encontraria no Velho Continente adversários que colocam a ênfase na robustez, como o Jeep Wrangler e o Ford Bronco.