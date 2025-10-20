A reposição da normalidade na Praça Mouzinho de Albuquerque, conhecida como rotunda da Boavista, vai obrigar a alguns condicionamentos temporários nas próximas semanas, incluindo em período noturno, anunciou esta segunda-feira a Metro do Porto.

De acordo com um comunicado no seu site, a transportadora refere que “está a desenvolver trabalhos de fresagem e pavimentação das vias rodoviárias, bem como a reposição de serviços afetados” na zona, “com o objetivo de devolver à população, na plenitude, tanto a rotunda como algumas das vias que a envolvem”. “Por isso, ao longo das próximas semanas e até ao final do ano, vai ser necessário condicionar o trânsito, sempre de forma temporária e provisória, através do estreitamento de vias, no troço da rotunda da Boavista entre a Avenida da França e a Rua 5 de Outubro”, pode ler-se no texto.

A Metro do Porto informa também que “será cortada, durante poucos dias, uma das vias de trânsito e a ciclovia no sentido sul-norte da Avenida da França, situadas exatamente entre a Praça Mouzinho de Albuquerque e a Rua D. António Barroso”. “Também o sentido norte-sul desta avenida ficará afetado, com a interrupção da faixa BUS, no troço entre a Rua do Capitão Henrique Galvão e a rotunda. Estas intervenções na Avenida da França vão decorrer sempre em horário noturno, entre a 01h00 e as 06h00”, aponta.

A transportadora refere que “ficam ainda condicionados os espaços de estacionamento na Praça Mouzinho de Albuquerque, junto às interceções com a Avenida da França e com a Rua 5 de Outubro”. “Os jardins e os caminhos do núcleo interior da rotunda da Boavista, por sua vez, estarão até meados de novembro totalmente reabilitados e renovados, após algumas intervenções pontuais a que a construção da Linha Rosa obrigou, sendo integralmente devolvidos ao usufruto público”, conclui a Metro do Porto na sua publicação.

Com um custo que ascende aos 304,7 milhões de euros, a linha Rosa terá ligação às atuais estações de metro Casa da Música e São Bento e terá estações intermédias no Hospital de Santo António e Praça da Galiza.

A Linha Rosa terá um percurso totalmente subterrâneo entre São Bento e Casa da Música, no Porto, incluindo as estações intermédias de Hospital Santo António e Galiza, bem como um ramal de ligação ao tronco comum, que se prevê que esteja operacional no primeiro trimestre de 2026, após vários atrasos. A estação atualmente em construção na zona da Casa da Música inclui também plataformas para a Linha Rubi (Santo Ovídio — Casa da Música), atualmente em construção.

A despesa com as obras das linhas Rosa e Amarela do Metro do Porto subiu 78,5 milhões de euros para 589,6 milhões, mas a comparticipação pelo Orçamento do Estado (OE) baixou, segundo o Diário da República (DR).