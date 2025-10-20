As vendas nos bares e restaurantes no Brasil recuaram 4,9% em setembro em comparação com o mês anterior, uma descida atribuída pelo setor ao impacto dos casos de intoxicação por metanol.

“O alto índice de inflação que restringiu a renda da população e o impacto dos casos de intoxicação por metanol, que espalhou pânico entre os consumidores e provocou uma queda na movimentação de alguns estabelecimentos”, explicam a descida, explicou o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci.

Segundo dados do relatório mensal esta segunda-feira divulgado, as vendas apresentaram uma retração de 3,9% se compararmos com setembro de 2024, após uma sequência de três meses de estabilidade.

De acordo com o último balanço do Governo, o Brasil tem 41 casos confirmados de intoxicação por metanol, 107 estão em investigação e há ainda oito mortos confirmados.

Na sexta-feira, as 36 ampolas do antídoto l doadas por Portugal chegaram a São Paulo, com a entrega a ser realizada pelo cônsul geral de Portugal em São Paulo, António Pedro Rodrigues da Silva.

“Felizmente tínhamos algumas unidades em stock. Quando recebemos o pedido do Brasil, acionámos os nossos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Saúde, o Instituto Camões e o Infarmed, e decidimos doar de forma emergencial, como um gesto de solidariedade ao país irmão. Esperamos contribuir para salvar vidas e enfrentar este momento de emergência em saúde”, disse o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos

Com a doação portuguesa, o stock estratégico nacional passa a contar com 1.036 ampolas de fomepizol.

Em causa está a falsificação de bebidas alcoólicas para serem comercializadas.

Em entrevista à TV Brasil, o diretor de comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF) afirmou que o metanol importado pelo crime organizado para adulterar combustíveis pode ter sido desviado para distribuidoras de bebidas, estando na origem dos recentes casos de intoxicação em São Paulo.

Esse desvio ter-se-á intensificado após a Operação Carbono Oculto, que em agosto desmantelou um esquema de fraude e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.

Com empresas e transportadoras ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) interditadas, acabou por ser escoado também para destilarias ilegais, denunciou o responsável.

A partir de setembro, “pacientes intoxicados apresentaram histórico de ingestão de bebidas destiladas em cenas sociais de consumo alcoólico, incluindo bares, e com diferentes tipos de bebida, como gin, whisky e vodka”, disse o Governo brasileiro.