Um homem de 84 anos morreu esta terça-feira na sequência de uma colisão entre três viaturas ligeiras na Estrada Nacional (EN) 206 em Famalicão, no distrito de Braga, informou fonte dos bombeiros e a GNR.

O alerta para o acidente rodoviário ocorrido na EN 206/Avenida João XXI, em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, foi dado pelas 07h30.

Segundo a GNR, a vítima mortal, um homem de 84 anos, era o condutor de um dos veículos envolvidos no acidente.

Do acidente resultaram ainda três feridos ligeiros que foram transportados para o Hospital de Famalicão.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Famalicenses com 14 operacionais, quatro ambulâncias e um meio de desencarceramento, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica.