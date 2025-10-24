O Ministério Público (MP) acusou de homicídio qualificado um homem que terá esfaqueado mortalmente um jovem de 19 anos junto ao bar académico da Universidade do Minho, em Braga, na madrugada de 12 de abril de 2025.

Em nota publicada esta sexta-feira na sua página, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto refere que o arguido está ainda acusado de um crime de detenção de arma proibida. O MP requereu a aplicação ao arguido da pena acessória de expulsão de Portugal.

Segundo a acusação, os factos começaram às 01h18, num dos espaços interiores do bar académico da Universidade do Minho, quando a vítima confrontou um dos elementos que integravam o grupo do arguido, por ter tido a perceção de que um deles teria adulterado a bebida de uma jovem cliente do estabelecimento. Posteriormente, já na via pública, em frente ao bar académico, “iniciou-se uma contenda, com confrontos físicos”.

“Nesse contexto, o arguido, na posse de uma faca e empunhando e brandindo a mesma, avançou de encontro ao ofendido, que estava desarmado e, uma vez junto deste, desferiu-lhe três golpes, atingindo-o mortalmente”, acrescenta a nota.

O arguido encontra-se em prisão preventiva.