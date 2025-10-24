Um pescador lúdico foi esta sexta-feira resgatado com vida após a embarcação de recreio em que se encontrava ter virado ao largo de Espinho (Aveiro) devido às condições marítimas, adiantou fonte oficial da Zona Marítima do Norte.

Em declarações à Lusa, o comandante da Zona Marítima do Norte da Marinha Portuguesa, Rui Lampreia, explicou que por volta das 16h30 foi dado o alerta de que uma embarcação de pesca tinha virado ao largo de Espinho.

A Polícia Marítima conseguiu resgatar com vida o único tripulante da embarcação, um homem com cerca de 70 anos.

O tripulante foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Espinho numa ambulância.

A embarcação de recreio terá sido “surpreendida pelo golpe do mar”, mas arrojou na praia a norte do Hotel Sol Verde, acrescentou a mesma fonte.