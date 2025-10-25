Esmeralda de 129 quilates e diamantes rosas raros. As joias que concorrem na primeira edição do Grande Prémio de Alta Joalharia do Mónaco

Apenas dias depois do roubo de joias no Louvre e numa semana em que o mundo esteve em alerta para o tema, 33 peças de joalharias como Chopard e Tiffany & Co., com esmeraldas de 129 quilates ou raríssimos diamantes rosas, foram expostas no Café de la Rotonde, em Monte Carlo, no Mónaco, numa antecipação da primeira edição do Grande Prémio de Alta Joalharia. O timing foi pura coincidência: o evento já estava planeado e foi anunciado há cerca de um mês — criado pelo CEO da agência de comunicação de eventos Profirst, Jean-Philippe Braud, e o presidente da Monte-Carlo Société des Bains de Mer, uma rede de hotéis de luxo no Mónaco, Stéphane Valeri. A gala realiza-se na noite deste sábado, 25 de outubro, na Salle des Étoiles, no Monte-Carlo Sporting, e deve reunir gemólogos, colecionadores, especialistas e jornalistas do meio.

Durante a cerimónia serão entregues os prémios de melhor peça do ano, design, savoir faire, heritage, pedras, o melhor novo talento, o prémio especial do júri, e ainda a escolha do público, definida nos últimos dias de acordo com os visitantes da exposição no Café de la Rotonde. Pode ver as peças na galeria acima.

Entre as peças que concorrem ao prémio heritage está, por exemplo, uma tiara de diamantes em estilo art nouveau criada em 1909 e que faz parte da coleção património da Boucheron; um colar com tema de cães com 9 mil pedras preciosas da Chopard, uma choker Tiffany & Co. de 1956 com diamantes, turquesas, ametistas, safiras e espinélios e que está no Virginia Museum of Fine Arts e ainda um colar Dolce&Gabanna com uma turmalina Paraíba do Moçambique de 74,459 quilates e uma composição com mais de 800 diamantes.