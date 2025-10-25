O helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) sediado em Macedo de Cavaleiros funciona a partir deste sábado 24 horas por dia, juntando-se aos de Évora e Loulé, anunciou aquele organismo do Ministério da Saúde.

“Este reforço segue-se à recente transição para operação 24 horas das bases de Évora e Loulé, concretizada a 20 de outubro, representando mais um passo na expansão da capacidade de resposta aérea do INEM em todo o território continental”, destaca o INEM em comunicado.

De acordo com o instituto, a extensão do regime noturno a Macedo de Cavaleiros foi precedida de um “período de preparação e treino adicional das equipas de pilotos, atendendo às especificidades orográficas da região Norte, que exigem condições de segurança reforçadas para o voo noturno”.

Com este alargamento, o INEM diz aproximar-se da “conclusão da implementação do regime 24H em todas as bases do SHEM [Serviço de Helicópteros de Emergência Médica]”, prevista para 1 de novembro e que prevê a operação de quatro helicópteros de tipologia média e com capacidade para transporte de incubadoras.

Segundo o instituto, este reforço do SHEM representa “um aumento significativo da prontidão e eficácia da resposta aérea do INEM, permitindo uma assistência médica mais rápida em situações de emergência, independentemente da hora ou localização”.

Reafirmando o seu “compromisso com a melhoria contínua do sistema de emergência médica, garantindo que os meios aéreos disponíveis operam com os mais elevados padrões de segurança, qualidade e eficiência”, o instituto refere que as equipas envolvidas “têm destacado o desempenho positivo das aeronaves, sublinhando a fiabilidade, estabilidade e conforto que proporcionam condições ideais para a prestação de cuidados de emergência em voo”.

O SHEM é atualmente operado pela Gulf Med Aviation Services, numa operação complementada pela Força Aérea Portuguesa.

O INEM é o organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento em Portugal Continental de um Sistema Integrado de Emergência Médica, para garantir a rápida prestação de cuidados de saúde aos sinistrados ou vítimas de doença súbita.

Entre as principais atribuições do INEM estão a prestação de cuidados de emergência médica no local da ocorrência, o transporte assistido das vítimas para o hospital adequado e a articulação entre os vários intervenientes do sistema.