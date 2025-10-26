O português Miguel Oliveira (Yamaha) foi hoje 19.º classificado no Grande Prémio da Malásia de MotoGP, 20.ª das 22 rondas do Mundial de motociclismo de velocidade, depois de uma queda o ter deixado no fundo do pelotão.

O piloto natural de Almada, que caiu na 11.ª das 20 voltas, cruzou a meta 1.17,942 minutos depois do vencedor, o espanhol Alex Márquez (Ducati), que bateu o compatriota Pedro Acosta (KTM) por 2,676 segundos, com o também espanhol Joan Mir (Honda) em terceiro, a 8,048.

O espanhol Marc Márquez (Ducati), ausente por lesão, já tinha assegurado matematicamente o título, liderando com 132 pontos de vantagem sobre o irmão Alex Márquez, que, com esta vitória, a terceira do ano, assegurou para a Gresini o primeiro lugar na classificação de equipas independentes.

A próxima corrida do Mundial de MotoGP, a penúltima da temporada, vai ser disputada no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, em 09 de novembro.