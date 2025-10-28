O Governo cabo-verdiano assina esta terça-feira o contrato para modernização do parque solar que abastece a capital do arquipélago, Praia, o primeiro projeto financiado pela conversão de dívida acordada com Portugal, anunciou em comunicado.

O contrato designado “Repowering da Central Fotovoltaica do Palmarejo” prevê aumentar a capacidade máxima dos atuais 4,4 megawatts para 10 megawatts — uma capacidade equivalente ao abastecimento de energia a entre 20.000 e 25 000 habitantes.

A intervenção consistirá na “substituição sistemática e integral dos painéis solares existentes por modelos mais modernos e mais eficientes”, explicou fonte do Ministério da Energia.

Trata-se do “primeiro projeto financiado pelo Fundo Climático e Ambiental”, acrescentou, um fundo aprovado pelo parlamento de Cabo Verde em julho de 2024 e que nasceu a partir de 12,5 milhões de euros, inicialmente e um valor depois aumentado, convertidos da dívida a Portugal.

O objetivo do fundo é “mobilizar e acelerar investimentos com impacto climático e ambiental relevante”, através da quantidade de gases com efeito de estufa que deixem de ser emitidos.

Ou seja, o dinheiro do novo fundo pode financiar projetos de energias renováveis, eficiência energética, agricultura, pescas ou transportes, entre outros.

O Governo cabo-verdiano tem apontado o acordo com Portugal como um exemplo para atrair outros parceiros para o mesmo tipo de mecanismo.

Em janeiro, durante a VII Cimeira entre os dois países, em Lisboa, o programa de conversão de dívida foi alargado dos 12,5 milhões de euros iniciais até 42,5 milhões de euros, com um horizonte até 2030.