Elon Musk lançou, esta segunda-feira, uma primeira versão da Grokipedia, uma enciclopédia online escrita por Inteligência Artificial (IA) que se apresenta como uma alternativa à Wikipédia. A plataforma já conta com mais de 885 mil artigos gerados por IA.
Em setembro, num post na sua rede social X, David Sacks, investidor e aliado de Trump, descreveu a Wikipédia como uma plataforma “irremediavelmente tendenciosa”, ‘controlada’ por “um exército de ativistas de esquerda” que “mantém as biografias e luta contra correções razoáveis”. “Para agravar o problema, a Wikipédia costuma aparecer em primeiro lugar nos resultados de pesquisa do Google e agora é uma fonte confiável para o treino de modelos de IA. Isso é um grande problema”, acrescentou.
Wikipedia is hopelessly biased. An army of left-wing activists maintain the bios and fight reasonable corrections. Magnifying the problem, Wikipedia often appears first in Google search results, and now it’s a trusted source for AI model training. This is a huge problem. https://t.co/pcY9ENlTty
— David Sacks (@DavidSacks) September 29, 2025
Agora, a xAI — uma empresa start-up fundada por Elon Musk em março de 2023 que se tornou a ’empresa-mãe’ do X (anteriormente Twitter) em março de 2025 — criou aquilo que Elon Musk descreve num post na sua rede social X como uma plataforma de “código aberto”, pelo que qualquer utilizador pode usá-la sem qualquer custo. O primeiro anúncio do desenvolvimento da Grokipedia foi feito por Musk em resposta ao post de Sacks.
Nice work by the @xAI team on https://t.co/op5s4ZiSwh!
The goal here is to create an open source, comprehensive collection of all knowledge.
Then place copies of that etched in a stable oxide in orbit, the Moon and Mars to preserve it for the future.
Foundation.
— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025
Acedendo à Grokipedia, surge uma página inicial ‘minimalista’ com o título “Grokipedia v0.1” e uma barra de pesquisa. Cerca de uma hora depois de ir para o ar na segunda-feira, a Grokipedia caiu, voltando mais tarde a estar disponível, ainda na segunda-feira à noite.
Como noticiou o The Washington Post, já se identificam posicionamentos distintos em certas definições da Wikipédia e a Grokipedia. Como notou o jornal americano, “a entrada da Grokipedia sobre género, por exemplo, começa com a frase: ‘Género refere-se à classificação binária dos seres humanos como masculinos ou femininos com base no sexo biológico…’. A Wikipédia começa com: ‘Género é o conjunto de aspetos sociais, psicológicos, culturais e comportamentais de ser homem (ou rapaz), mulher (ou rapariga) ou terceiro género'”, apresentando a Grokipedia uma posição “mais conservadora na forma como enquadra alguns artigos”.
Numa entrevista ao The Washington Post na semana passada, o cofundador da Wikipédia, Jimmy Wales, revelou que estava curioso com a chegada da Grokipedia, mas que não tinha grandes expectativas. Os modelos de linguagem da IA “não são bons o suficiente para escrever artigos de enciclopédia. Haverá muitos erros”, disse.
Texto editado por Carlos Diogo Santos