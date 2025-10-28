A empresa intermunicipal Tejo Ambiente vai remodelar a estação de tratamento de águas residuais (ETAR) do Alto Nabão, no concelho de Ourém, um investimento de cerca de quatro milhões de euros (ME).

O concurso público da gestora responsável pela recolha, drenagem e tratamento de águas residuais em Ourém e mais cinco concelhos foi publicado em Diário da República na sexta-feira.

À agência Lusa, o diretor-geral da Tejo Ambiente — Empresa Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo, José Santos, afirmou que a obra constitui “a primeira intervenção profunda desde a construção da ETAR e atualização com tecnologia de ponta”.

“Desde a sua construção, há cerca de 22 anos, a ETAR do Alto Nabão não tinha sido alvo de qualquer intervenção estrutural de remodelação, tendo apenas sido realizadas ações pontuais de manutenção”, disse José Santos, referindo que, sob gestão da empresa, “foram executadas melhorias operacionais essenciais” que “permitiram garantir a continuidade do funcionamento e a segurança operacional da infraestrutura”.

Quanto à obra projetada, “consiste na modernização integral” da ETAR, localizada na União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, e que trata as águas residuais desta união e ainda das freguesias de Rio de Couros e de Caxarias.

“A intervenção visa substituir equipamentos obsoletos por tecnologias mais modernas e eficientes, reabilitar a construção civil existente e assegurar o cumprimento das normas ambientais mais exigentes, tendo em conta que o rio Nabão é classificado como zona sensível”, explicou o diretor-geral.

O projeto prevê a substituição do “atual sistema biológico por reatores sequenciais descontínuos, complementados por tratamento terciário com microfiltração e desinfeção ultravioleta, garantindo uma remoção mais eficaz de poluentes e o cumprimento das normas ambientais aplicáveis ao rio Nabão”, esclareceu.

Este responsável destacou ainda “a modernização dos equipamentos eletromecânicos e elétricos” que, “aliada à instalação de um sistema de controlo automático, permitirá reduzir consumos energéticos, aumentar a fiabilidade operacional e melhorar a qualidade da água tratada, reforçando a proteção ambiental e a resiliência climática da infraestrutura”.

Segundo José Santos, este projeto “representa um investimento estratégico na eficiência e sustentabilidade do tratamento de águas residuais no concelho de Ourém“.

“A operação global tem uma duração estimada de 36 meses”, sendo que “a execução efetiva da empreitada de construção está programada para o período de fevereiro de 2026 a janeiro de 2028”, declarou.

O preço base é de 3.998.630,54 euros sem IVA e tem financiamento “até 85% dos custos elegíveis” de fundos comunitários.

Assim, “o apoio estimado é de cerca de 3,4 milhões de euros”, sendo o restante valor assegurado por financiamento próprio da Tejo Ambiente, adiantou.

Além da remodelação da ETAR do Alto Nabão, a Tejo Ambiente “tem em curso e em preparação outros investimentos” que classifica como “estruturantes no concelho de Ourém”, para reforçar “a rede de saneamento e a sustentabilidade ambiental do território”.

Neste momento, está a decorrer um investimento em redes de águas residuais na freguesia da Urqueira, na ordem de 1,6 milhões de euros, e arranca em novembro a execução do emissário do Olival (1,4 milhões de euros). As duas empreitadas têm, igualmente, financiamento comunitário.

Encontra-se ainda em fase de aprovação uma candidatura para a execução de redes de águas residuais na freguesia de Nossa Senhora da Piedade, sede do concelho de Ourém, no distrito de Santarém, num investimento estimado de 1,7 milhões de euros e uma comparticipação prevista de cerca de 85%.