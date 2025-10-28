É raro, é complexo e é sempre evitável, mas continua a acontecer. Esta terça-feira, o Sporting entrava em campo pouco mais de 48 horas depois do último jogo, que aconteceu ao fim da tarde de domingo, sendo que volta a jogar já na próxima sexta-feira. Em menos de uma semana, os leões disputavam três partidas em duas competições diferentes e na antecâmara do regresso da Liga dos Campeões.

Ainda assim, a verdade é que o ambiente que se vivia em Alvalade dificilmente poderia ser melhor. Os leões recebiam o Alverca nos quartos de final da Taça da Liga depois de uma vitória com reviravolta contra o Marselha, na Liga dos Campeões, e de um triunfo esclarecedor em Tondela — ou seja, depois de dois autênticos pontapés na alegada crise que a equipa de Rui Borges atravessava antes da pausa para os compromissos das seleções nacionais.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Alverca, 5-1 Quartos de final da Taça da Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo) Sporting: João Virgínia, Matheus Reis, Eduardo Quaresma (João Muniz, 84′), Salvador Blopa (Rayan Lucas, 77′), Vagiannidis, Ricardo Mangas, Morita (Chris Grombahi, 77′), Kochorashvili, Alisson (Rodrigo Ribeiro, 77′), Geovany Quenda (Flávio Gonçalves, 62′), Ioannidis Suplentes não utilizados: Diego Callai, David Moreira, Rafael Nel, Samuel Justo Treinador: Rui Borges Alverca: Matheus Mendes, Kaiky Naves (Sergi Gómez, 80′), Davy Gui, Steven Baseya, Lincoln (Cédric Nuozzi, 60′), Tiago Leite, Sabit Abdulai (Nabil Touaizi, 60′), Bastien Meupiyou, Gonçalo Esteves, Francisco Chissumba (Alex Amorim, 60′), Diogo Martins (Sandro Lima, 72′) Suplentes não utilizados: André Gomes, Marezi, Gian Cabezas, Kauan Gomes Treinador: Custódio Castro Golos: Geovany Quenda (21′ e 58′), Salvador Blopa (30′ e 70′), Ioannidis (81′), Sandro Lima (85′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Kaiky Naves (33′)

“Não me vou queixar das vantagens e das desvantagens. É lógico que estamos aqui só com um dia de descanso e teremos de fazer algumas alterações. Resta-me estar tranquilo porque sei aquilo que a equipa trabalha diariamente. Sei que a malta que tem menos minutos está à espera de uma oportunidade para se mostrar e dizer ao treinador que merece mais tempo, que está aqui para ajudar também e que quer, da melhor forma, dar o seu contributo para as vitórias do Sporting. É um troféu, um troféu que queremos ganhar, queremos muito ganhar”, atirou o treinador leonino, que na temporada passada perdeu a final da Taça da Liga para o Benfica na decisão por grandes penalidades.

Assim, em Alvalade, Rui Borges empreendia uma autêntica revolução no onze e nenhum dos jogadores titulares contra o Tondela aparecia sequer no banco de suplentes. Matheus Reis e Eduardo Quaresma formavam a dupla de centrais, Ioannidis era a referência ofensiva e a grande surpresa era mesmo Salvador Blopa, ala de apenas 18 anos que tem impressionado na equipa B e que aparecia no lado direito do ataque. Do outro lado, num Alverca que curiosamente é também o adversário dos leões no jogo da próxima sexta-feira para o Campeonato, Custódio também geria o plantel e contava com Lincoln, Tiago Leite e Sabit Abdulai no setor mais adiantado.

????????Salvador Blopa faz a estreia aos 18 anos. O defesa direito realizou 7 jogos pela equipa B nesta temporada e 3 na Youth League. pic.twitter.com/sKPSsEofZY — Playmaker (@playmaker_PT) October 28, 2025

O jogo demorou a arrancar. O Sporting tinha o controlo total e absoluto das ocorrências, estava completamente inserido no meio-campo contrário, mas não conseguia chegar com perigo ao último terço, enquanto que o Alverca se limitava a defender, quase abdicando de explorar o espaço que o adversário nas costas. O resultado: um jogo de sentido único, mas sem balizas, onde a equipa de Rui Borges parecia sempre demasiado macia na hora de construir ocasiões de finalização.

A verdade, porém, é que só precisou de criar a primeira. Depois de 20 minutos de praticamente nada, Matheus Reis, descobriu a cabeça de Vagiannidis à entrada da grande área, o avançado grego desviou e isolou Geovany Quenda, que na cara de Matheus Mendes atirou para abrir o marcador (21′). O avançado português poderia ter bisado logo a seguir, num lance em que roubou a bola em zona adiantada e atirou para uma defesa atenta do guarda-redes do Alverca (26′), mas também não foi preciso esperar muito para assistir ao segundo golo dos leões.

????????Geovany Quenda e ????????Salvador Blopa não jogavam juntos desde dezembro 2022 pelos Juniores C do Sporting. Na época anterior, juntos, foram campeões nacionais de Juniores C, este é o 8.º jogo, o primeiro em provas profissionais e ambos marcaram. pic.twitter.com/Qioyhitw32 — Playmaker (@playmaker_PT) October 28, 2025

À passagem da meia-hora, novamente com assistência de Ioannidis depois de o grego receber de costas para a baliza e abrir na direita, Salvador Blopa apareceu na área, tirou um adversário da frente e rematou para aumentar a vantagem (30′), coroando com um golo a já inesquecível estreia na equipa principal leonina. Ricardo Mangas também poderia ter marcado, obrigando Matheus Mendes a uma intervenção apertada (33′), mas a verdade é que os leões só precisavam mesmo de gerir.

A equipa de Custódio só assustou já perto do fim da primeira parte, com Eduardo Quaresma a adiantar demasiado e a permitir um remate de Sabit Abdulai para as mãos de João Virgínia (42′), mas o lance foi um oásis no deserto. Ao intervalo, apesar da revolução de Rui Borges e do ambiente morno em Alvalade, o Sporting estava a vencer o Alverca e tinha pé e meio na final four da Taça da Liga.

⚽️ INTERVALO ????

???? Sporting 2 – 0 Alverca ???? ◉ Leão mais eficaz do que tem sido hábito, deu corpo ao claro ascendente construído até agora pelo "onze-revolução" de Rui Borges ◉ "menino" Salvador Blopa ???????? com estreia de sonho até agora e não é só pelo (belo) golo que marcou… pic.twitter.com/jXiL2fxJGs — GoalPoint (@_Goalpoint) October 28, 2025

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e a lógica do jogo mantinha-se: o Sporting geria as ocorrências sem grandes sobressaltos, o Alverca tinha mais bola mas não chegava perto da baliza de João Virgínia. A partida desenrolava-se sem grande intensidade ou velocidade, muito presa à zona do meio-campo e com a ideia crescente de que tudo estava decidido.

E ficou ainda mais decidido antes da hora de jogo. Alisson desequilibrou a partir da esquerda e deixou em Quenda, que puxou da direita para dentro e rematou rasteiro à entrada da grande área para bisar e aumentar a vantagem (58′). Custódio respondeu com três substituições de uma vez e Rui Borges também mexeu precisamente para tirar Quenda e lançar Flávio Gonçalves, também de 18 anos, proporcionando mais uma estreia na equipa principal leonina.

????????Geovany Quenda faz o primeiro bis pelo Sporting. pic.twitter.com/1oYmkAtyJf — Playmaker (@playmaker_PT) October 28, 2025

Ioannidis ficou muito perto de marcar com um cabeceamento na sequência de um cruzamento na esquerda, com Matheus Mendes a defender (68′), e os leões iam controlando sem qualquer susto ou percalço, enquanto que os ribatejanos já pareciam totalmente conformados com a derrota. A 20 minutos do fim, a noite inesquecível de Salvador Blopa tornou-se ainda mais inesquecível: Flávio Gonçalves recebeu no corredor central, controlou e abriu na direita, onde o jovem ala voltou a atirar cruzado já dentro da grande área para bisar e carimbar a goleada (70′). Aos 18 anos e quatro meses, é agora o mais novo de sempre a bisar na estreia pelo clube.

Até ao fim, Rui Borges ainda teve tempo para também estrear Rayan Lucas, Chris Grombahi e João Muniz, de 20, 17 e 20 anos, Ioannidis dilatou a goleada com um remate brutal de fora de área que não deu qualquer hipótese ao guarda-redes (81′) e Sandro Lima ainda reduziu (85′). O Sporting goleou o Alverca em Alvalade e está na final four da Taça da Liga, sendo que já sabe que vai encontrar FC Porto ou V. Guimarães na meia-final da competição.

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⚽️ STATS E MVP⭐️

???? Sporting 5 – 1 Alverca ???? ◉ Rui Borges rodou e goleou, com uma estreia épica do menino Salvador Blopa ????????, apesar de ultrapassado na linha de meta pelo "operário" Fotis Ioannidis ????????, na corrida ao MVP GoalPoint ◉ Todos os ratings e stats em… pic.twitter.com/rZ7TFeY0jn — GoalPoint (@_Goalpoint) October 28, 2025