A Companhia de Teatro de Almada (CTA) estreia, na sexta-feira, no Teatro Municipal Joaquim Benite, na cidade, a sua nova criação, Elogio do riso, espetáculo de Hajo Schüler, Rodrigo Francisco e Maria Rueff, que o protagoniza.
Sete anos depois de ter participado, pela primeira vez, numa criação da CTA — Nathan, o sábio, de Gotthold Efraim Lessing —, Maria Rueff volta ao Teatro Municipal Joaquim Benite, “numa busca a quatro mãos com Rodrigo Francisco por uma coutada que tão bem conhece, mas onde nunca cessa de espantar-se”, lê-se na sinopse da CTA sobre a peça.
Na “verdadeira batida que se seguiu a fontes e referências sobre o tema, eis que miraculosamente levantou voo um manifesto futurista que nenhum dos dois conhecia: A contrador, do italiano Aldo Palazzeschi (1885-1974)”, acrescenta a sinopse.
“Espingarda ao rosto, tiro certeiro, e eis que a obra vem caindo por aí abaixo, em espirais cada vez mais apertadas”, sem que se saiba “onde vai cair”, numa “caçada” auxiliada pelo encenador e ator Hajo Schüler, da companhia alemã Familie Floz, “um verdadeiro ‘mestre da máscara’, bem conhecido do público de Almada”, conclui a sinopse da peça.
O espetáculo de Hajo Schüler, Maria Rueff e Rodrigo Francisco está em cena até 30 de novembro na Sala Principal do teatro municipal, com sessões de quinta-feira a sábado, às 21h00, e à quarta-feira e ao domingo, às 16h00.
Na cenografia está Marta Carreiras, nos figurinos Dino Alves, no desenho de luz Guilherme Frazão, no desenho de som Daniel Mendrico, e, na caracterização, Natália Bogalho.
“Nada é profundamente triste, tudo é cómico” é o título para as habituais conversas da protagonista da peça com o público, que decorrerão ao sábado à tarde, no foyer do teatro, sempre às 18h00, em paralelo com a peça.
O mote para as conversas parte do futurista italiano Aldo Palazzeschi (1885-1974), celebrado no seu manifesto “O contrador” em que afirma “Quanto maior a quantidade de riso que o Homem conseguir descobrir dentro da dor, mais ele será profundo”.
“Quem está no palco quando se está no palco: a origem do riso, a sua relação com o poder, o cómico e a censura” é o tema da primeira conversa, a decorrer no sábado, com o humorista e escritor Ricardo Araújo Pereira.
[Chegou o histórico debate entre Soares e Freitas. E o socialista já conseguiu o voto dos comunistas sem “olhar para o retrato” dele. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui e o quarto aqui]