Que desafios enfrenta Portugal no que diz respeito à competitividade? Como potenciar o crescimento económico? E como envolver todo o tecido empresarial no objetivo de aumentar a produtividade? Estes são alguns dos tópicos que estarão em cima da mesa durante o próximo Encontro Fora da Caixa, dedicado ao tema “Competitividade e crescimento: como impulsionar a produtividade industrial em Portugal”, que se vai realizar no dia 3 de novembro, a partir das 15 horas, no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco.

Com moderação de Paulo Ferreira, jornalista do Observador, a abertura do encontro será levada a cabo por Paulo Moita de Macedo, Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos (CGD), seguindo-se a intervenção de Armindo Monteiro, Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, e a de Rui Martins, Diretor de Estratégia da Caixa Gestão de Ativos, a quem caberá falar sobre “Tendências económicas e de mercados financeiros”.

Os participantes no Encontro Fora da Caixa vão poder também assistir à gravação do podcast XXI Conversas para o Século XXI, conduzido pelo escritor Gonçalo M. Tavares, desta vez em diálogo com António Sampaio da Nóvoa, doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genève, Suíça, e doutor em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Paris IV-Sorbonne, antigo embaixador de Portugal na Unesco, e com uma vasta obra literária publicada. Nestas conversas, vinte e uma personalidades são convidadas a refletir sobre os temas da atualidade de olhos postos no futuro.

Por fim, no painel dedicado às empresas dedicado ao tema “Como impulsionar a produtividade industrial em Portugal”, estarão presentes Ana Carvalho, administradora executiva da CGD, Jorge Amaral, CEO da Mecalbi – Engineering Solutions, Nascimento Justino, fundador da Movaço, e Paula Afonso, Administradora da José Afonso & Filhos. A moderação continuará a cargo de Paulo Ferreira, do Observador, media partner do evento.

O encerramento contará com a presença musical dos Royal Bermuda, que irão partilhar uma fusão de melodias do Mediterrâneo e de ritmos da América Latina, numa viagem sonora em que se incluem influências do fado e da milonga.

Desde 2017, os Encontros Fora da Caixa têm levado a todos os distritos de Portugal temáticas de interesse nacional e de relevância regional, apostando na descentralização do debate e estimulando a presença do tecido empresarial das regiões envolvidas. Este ano, os encontros já passaram por Vila Nova de Gaia, Póvoa de Varzim, Leiria, Torres Vedras e muitas outras localidades.

Marque já na agenda: dia 3 de novembro, a partir das 15 horas, no site e redes sociais da Caixa e do Observador. Junte-se a nós.