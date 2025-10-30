Este artigo é da responsabilidade da Esthesis

É cada vez mais comum ver portugueses a falar abertamente da queda de cabelo e a procurar orçamentos de transplante capilar. Nos últimos anos, diversas empresas investiram em centros de investigação capilar e personalidades que recorreram a este procedimento começaram a partilhar os resultados publicamente.

Em Portugal, multiplicaram-se aberturas de clínicas especializadas em serviços estéticos capilares, sobretudo no Norte, acompanhando a maior procura por este tratamento. Em Lisboa, há já mais de 20 clínicas especializadas; no Porto e em Braga, várias abriram nos últimos anos inclusivamente com clientes vindos de Espanha. Tudo isto coincide com tempos de espera médios de algumas semanas para a cirurgia, o aumento de equipas médicas especializadas e preços cada vez mais competitivos.

Com o aumento da oferta existem já plataformas especializadas na comparação de clínicas de transplante capilar.

Custo do transplante capilar

Mas afinal quanto custa um transplante capilar em Portugal? O orçamento final depende de quantos folículos (também chamados de enxertos/grafts) são necessários, da técnica e do nível de envolvimento da equipa.

Este guia revela um preço mais baixo no Algarve (~2,10€/graft), seguido do Norte (~2,30€/graft) e, por último, Lisboa (~2,50€/graft).

O mesmo guia indica que os preços variam devido à maior concentração de equipas reputadas em Lisboa e competitividade entre clínicas no Norte. No entanto, é essencial comparar o pacote completo incluindo cirurgia, acompanhamento da equipa, consultas e possíveis extras como PRP ou laser.

Técnicas mais usadas

FUE (Follicular Unit Extraction) : Retira folículos um a um da zona dadora e implanta nas áreas a tratar. É a técnica mais comum em Portugal e ajusta-se bem à maioria dos casos.

: Retira folículos um a um da zona dadora e implanta nas áreas a tratar. É a técnica mais comum em Portugal e ajusta-se bem à maioria dos casos. DHI (Direct Hair Implantation) : Variação de implantação com implanter pen, útil em linhas frontais e casos selecionados; tende a ser mais cara por exigir mais tempo, equipa mais numerosa e instrumentação específica.

: Variação de implantação com implanter pen, útil em linhas frontais e casos selecionados; tende a ser mais cara por exigir mais tempo, equipa mais numerosa e instrumentação específica. FUT (strip): Remoção de uma tira de couro cabeludo para depois separar as unidades foliculares; menos frequente hoje, mas ainda com lugar em indicações específicas.

Qual a melhor? A resposta não é objetiva, pois a técnica é uma ferramenta. O mais importante é o planeamento da linha, a qualidade na extração/implantação e a experiência da equipa que vai operar.

Clínicas populares de transplante capilar

A plataforma de comparação de clínicas, Esthesis, tem guias específicos com recomendações para cada região de Portugal. Recolhemos essa informação e agrupamos de forma a demonstrar a disponibilidade de cada clínica (ou cadeia de clínicas) em cada zona do país.