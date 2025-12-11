O Sporting oficializou esta quinta-feira a renovação de contrato com Gonçalo Inácio. O defesa, natural de Almada, vai representar os leões até 2030, mantendo a cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros, anunciou o Sporting.
“É um orgulho enorme. Cresci a viver o Sporting. Cresci aqui, neste grande Clube. E para mim é sempre um prazer representar o Sporting”, disse o internacional português aos meios do clube de Alvalade.
Com 24 anos, Inácio é já uma figura da casa, tendo chegado ao clube com 11 anos. O central passou por todos os escalões de formação até integrar a equipa principal em 2020, sob a liderança do ex-treinador do Sporting Ruben Amorim.
O internacional português tinha renovado pela última vez em agosto de 2023, ficando ligado ao clube até 2027, altura em que a cláusula de rescisão passou de 45 para 60 milhões de euros.
O número 25 dos bicampeões nacionais já realizou 232 jogos com a camisola da equipa principal dos leões, tendo conquistado três campeonatos nacionais, duas Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Mas assume que não quer ficar por aqui: “Tenho-me sentido bem. Acho que a equipa também está num bom momento e a confiança está lá em cima. O objetivo é sempre o mesmo: ganhar“.