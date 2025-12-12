Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa colisão na Autoestrada A25 em Mangualde, distrito de Viseu, que obrigou ao corte do trânsito no sentido Guarda-Aveiro, entretanto reaberto parcialmente, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões, o alerta para a colisão entre dois veículos ligeiros foi recebido pelas 07h02 e o acidente provocou dois feridos, que foram transportados para o Hospital de Viseu.

Após o acidente, o trânsito ficou cortado no sentido Guarda-Aveiro da A25, mas foi reaberto parcialmente pouco depois das 10h00, disse à agência Lusa fonte da GNR.

“Já reabriu parcialmente. O trânsito está a circular na via da esquerda, a via da direita ainda se encontra condicionada”, referiu a mesma fonte.

Cerca das 10h15, estavam ainda no local sete operacionais, apoiados por três viaturas, de acordo com a informação disponibilizada na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).