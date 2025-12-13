Uma colisão entre um veículo pesado e um ligeiro na autoestrada 28 (A28) na zona da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, causou esta sexta-feira um morto, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para o acidente foi dado pelas 21h17, para uma colisão entre uma viatura pesada e uma viatura ligeira, referiu fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

Do acidente resultou um morto, que seguia no veículo ligeiro, sendo a única vítima.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano, Matosinhos, acrescentou a mesma fonte.

Para o local foram também destacados elementos dos bombeiros de Vila do Conde e da PSP.