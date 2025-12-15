No guia dos 20 melhores lugares para viajar em 2026 da BBC surge como sugestão Guimarães, “surpreendentemente fora do radar para uma cidade considerada o berço de Portugal no século XII e a sua primeira capital”. O ranking afirma “identificar destinos que acolhem os visitantes com entusiasmo — e onde a sua viagem pode ter um impacto positivo”, nas comunidades locais, no ambiente ou na preservação do seu património cultural único.

A escolha da cidade portuguesa, que surge em 15º lugar da lista, foi feita pelo jornalista Norman Miller que destaca o centro medieval da cidade do distrito de Braga, “maravilhosamente preservado”, descrevendo-o como um “emaranhado de praças e ruas empedradas, pontuada por grandes palácios e restaurantes com esplanadas, que vão desde lugares com estrelas Michelin a restaurantes descontraídos e bares de cerveja artesanal”.

“Guimarães não é uma peça de museu. A cidade tem uma energia jovem e criativa por ser uma das mais antigas cidades universitárias de Portugal, com quase metade da população com menos de 30 anos”, pode ler-se ainda.

A cultura contemporânea, nesta cidade, “convive naturalmente” com a medievalidade, considera o jornalista. “Galerias futuristas construídas para o título de Capital Europeia da Cultura em 2012 misturam-se com museus instalados em antigos claustros e espaços alternativos criados em antigas fábricas”.

A recomendação da BBC é a de que quem quiser visitar a cidade “percorra os novos oásis verdes urbanos e os edifícios patrimoniais reutilizados com criatividade, ou caminhe ao longo das margens de rios recuperadas”. No artigo defende-se ainda que Guimarães “é uma cidade virada para o futuro, discretamente confiante — e uma das surpresas mais cativantes da Europa em 2026”, ano em que celebra simultaneamente 25 anos como Património Mundial da UNESCO e o seu novo título de Capital Verde Europeia.

Entre as escolhas dos jornalistas da estação pública britânica figuram destinos Colchagua Valley (Chile), Cook Islands, Costa Rica, Ishikawa (Japão), Komodo (Indonésia), Montenegro, Oregon Coast (EUA) e Samburu (Quénia).

Esta distinção segue-se à dada pela National Geographic, em outubro deste ano, em que Guimarães surgia no 19. º lugar entre os 26 destinos eleitos pela comunidade de exploradores, fotógrafos e editores da publicação.

*Texto editado por Cátia Andrea Costa