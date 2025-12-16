Antes da final da Taça Intercontinental, a entrega dos prémios The Best. À semelhança do que aconteceu no ano passado, a FIFA voltou a aproveitar a prova que junta os campeões continentais para eleger os melhores futebolistas do planeta, utilizando a cidade que acolhe a partida decisiva, entre PSG e Flamengo, para realizar a gala. A 10.ª edição do The Best aconteceu ao final da tarde desta terça-feira, no Katara Hall, a 24 horas do início do jogo entre os campeões da Europa e da América do Sul. A cerimónia teve a particularidade de ser totalmente digital, com a FIFA a transmiti-la através dos canais digitais, intitulando-a de “FIFA Celebration Dinner”… o seu jantar de celebração.
Como não podia deixar de ser, Portugal continua representado no lote de melhores futebolistas do mundo, com Nuno Mendes e Vitinha a constarem no lote de nomeados para melhor jogador. Para além da dupla do PSG, o selecionador nacional Roberto Martínez esteve entre os finalistas para treinador masculino do ano e Kévin Rodrigues, do Kasimpasa, no Prémio Puskás. Os vencedores começaram inclusivamente a ser divulgados durante o dia, com Hannah Hampton, jogadora do Chelsea e da seleção inglesa, a conquistar o prémio de melhor guarda-redes, que Gianluigi Donnarumma, atualmente no Man. City, a vencer a versão masculina. O prémio para os adeptos foi para o Zakho SC, do Iraque, ao passo que o médico Andreas Harlass-Neuking, do SSV Jahn Regensburg, venceu o Prémio Fair-Play. Lizbeth Ovalle conquistou o Prémio Marta, para melhor golo feminino, e Santiago Montiel ficou com o Puskás.
Começada a cerimónia, que contou com a apresentação da atriz Melanie Winiger e do ex-jogador Alessandro Del Piero, Gianni Infantino, presidente da FIFA, abriu as hostilidades com o seu discurso. Entregues os prémios Marta e Puskás, Sarina Wiegman voltou a ser eleita a melhor treinadora. Na vertente masculina, Luis Enrique bateu Hansi Flick, Arne Slot e Roberto Martínez, ao passo que Nuno Mendes e Vitinha conquistaram um lugar no onze do ano. Em termos individuais, Aitana Bonmatí voltou a conquistar o prémio feminino, com Ousmane Dembélé a ser eleito o melhor jogador do mundo.
Ousmane Dembélé is The Best FIFA Men’s player 2025.
He had himself a ???????????????????????? season ???? pic.twitter.com/q29Ni3coZU
— B/R Football (@brfootball) December 16, 2025
Prémio The Best Melhor Jogador do Ano
- Ousmane Dembélé (PSG/França) — VENCEDOR
- Kylian Mbappé (Real Madrid/PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Outros finalistas: Achraf Hakimi (PSG/Marrocos), Harry Kane (Bayern/Inglaterra), Nuno Mendes (PSG/Portugal), Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra), Pedri (Barcelona/Espanha), Mohamed Salah (Liverpool/Egito), Vitinha (PSG/Portugal) e Raphinha (Barcelona/Brasil)
#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. ????
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Onze masculino do Ano
- Guarda-redes: Gianluigi Donnarumma (PSG/Itália)
- Defesas: Achraf Hakimi (PSG/Marrocos), Willian Pacho (PSG/Equador), Virgil van Dijk (Liverpool/Países Baixos) e Nuno Mendes (PSG/Portugal)
- Médios: Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra), Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Vitinha (PSG/Portugal) e Pedri (Barcelona/Espanha)
- Avançados: Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) e Ousmane Dembélé (PSG/França)
#TheBest FIFA Men's 11 in 2025. ✨
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Prémio The Best Melhor Jogadora do Ano
- Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha) — VENCEDORA
- Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
- Outras finalistas: Sandy Baltimore (Chelsea/França), Nathalie Björn (Chelsea/Suécia), Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra), Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi), Kadidiatou Diani (Lyon/França), Melchie Dumornay (Lyon/Haiti), Patri Guijarro (Barcelona/Espanha), Lindsey Heaps (Lyon/EUA), Lauren James (Chelsea/Inglaterra), Chloe Kelly (Arsenal e Man. City/Inglaterra), Ewa Pajor (Barcelona/Polónia), Clàudia Pina (Barcelona/Espanha), Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra) e Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)
First time was so nice, she had to do it thrice. ????#TheBest FIFA Women's Player 2025: Aitana Bonmatí. ????
— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025
Onze feminino do Ano
- Guarda-redes: Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Defesas: Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra), Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra), Irene Paredes (Barcelona/Espanha) e Ona Batlle (Barcelona/Espanha)
- Médias: Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha), Patri Guijarro (Barcelona/Espanha) e Clàudia Pina (Barcelona/Espanha)
- Avançadas: Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha), Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra) e Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
#TheBest FIFA Women's 11 in 2025. ✨
— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025
Prémio The Best Melhor Treinador do Ano
- Luis Enrique (PSG/Espanha) — VENCEDOR
- Hansi Flick (Barcelona/Alemanha)
- Arne Slot (Liverpool/Países Baixos)
- Outros finalistas: Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal/Espanha), Enzo Maresca (Chelsea/Itália) e Roberto Martínez (Portugal/espanhol)
Luis Enrique: #TheBest FIFA Men's Coach 2025! ????
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Prémio The Best Melhor Treinador Feminino do Ano
- Sonia Bompastor (Chelsea/França)
- Renée Slegers (Arsenal/Países Baixos)
- Sarina Wiegman (Inglaterra/neerlandesa) — VENCEDORA
- Outros finalistas: Jonatan Giráldez (Washington Spirit e Lyon/Espanha) e Seb Hines (Orlando Pride/Inglaterra)
Sarina Wiegman: #TheBest FIFA Women's Coach 2025! ????
— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025
Prémio The Best Melhor Guarda-redes do Ano
- Gianluigi Donnarumma (PSG/Itália) — VENCEDOR
- Outros finalistas: Alisson Becker (Liverpool/Brasil), Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica), Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina), Manuel Neuer (Bayern/Alemanha), David Raya (Arsenal/Espanha), Yann Sommer (Inter Milão/Suíça) e Wojciech Szczesny (Barcelona/Polónia)
Gianluigi Donnarumma is crowned #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2025! ????
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Prémio The Best Melhor Guarda-redes do Ano
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra) — VENCEDORA
- Outras finalistas: Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha), Cata Coll (Barcelona/Espanha), Christiane Endler (Lyon/Chile), Anna Moorhouse (Orlando Pride/Inglaterra), Chiamaka Nnadozie (PSG e Brighton/Nigéria) e Phallon Tullis-Joyce (Man. United/EUA)
Hannah Hampton is crowned #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2025! ????
— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025
Prémio Puskás Melhor Golo do Ano
- Santiago Montiel (Independiente/Argentina-Independiente Rivadavia, maio de 2025) — VENCEDOR
- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra-Real Madrid, abril de 2025)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha-Espanhol, maio de 2025)
- Outros finalistas: Alerrandro (Vitória/Brasil-Cruzeiro, agosto de 2024), Alessandro Deiola (Cagliari/Itália-Vezena, maio de 2025), Pedro de la Vega (Cruz Azul/Argentina-Seattle Sounders, julho de 2025), Amr Nasser (Pharco/Egito-Al Ahly, abril de 2025), Carlos Orrantía (Atlas/México-Querétaro, abril de 2025), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns/Brasil-B. Dortmund, junho de 2025), Rizky Ridho (Persija Jacarta/Indonésia-Arema Cronus, março de 2025) e Kévin Rodrigues (Kasimpasa/Portugal-Rizespor, fevereiro de 2025)
We'll never tire of this goal. ????♂️
Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. ????
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Prémio Marta Melhor Golo do Ano
- Lizbeth Ovalle (Tigres/México-CD Guadalajara, março de 2025) — VENCEDORA
- Outras finalistas: Jordyn Bugg (Seattle Reign/EUA-North Carolina Courage, março de 2025), Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha-Lyon, abril de 2025), Ashley Cheatley (Brentford/Inglaterra-Ascot United, novembro de 2024), Kyra Cooney-Cross (Austrália-Alemanha, outubro de 2024), Jon Ryong-jong (Coreia do Norte Sub-20-Argentina Sub-20, setembro de 2024), Marta (Orlando Pride/Brasil-Kansas City Current, novembro de 2024), Vivianne Miedema (Países Baixos-País de Gales, julho de 2025), Kishi Núñez (Argentina Sub-20-Costa Rica Sub-20, setembro de 2024), Ally Sentnor (EUA-Colômbia, fevereiro de 2025) e Khadija Shaw (Man. City/Jamaica-Hammarby, novembro de 2024)
Lizbeth Ovalle, take a bow.
A goal worthy of the Marta award. ????????
— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025
Prémio Melhor Adepto do Ano
- Adeptos do Zakho FC (Egito, lançaram peluches para o relvado durante um jogo em apoio a pacientes com cancro) — VENCEDORES
- Outros nomeados: Alejandro Cinagotto (Racing, Argentina) e Manuel Cáceres (Espanha)
A special community. ????
Zakho SC fans win the FIFA Fan Award. ????
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Prémio Fair-Play do Ano
- Andreas Harlass-Neuking (médico do Jahn Regensburg/Alemanha, por ter salvado um adepto durante um jogo) — VENCEDOR
Andreas Harlass-Neuking wins the FIFA Fair Play Award! ????#TheBest
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025