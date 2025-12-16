1229,1kWh poupados 1229,1 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Vogue escolhe Papa Leão XIV como um dos "mais bem vestidos" de 2025

Este artigo tem mais de 6 meses

A 8 de maio, na varanda da Basílica de São Pedro, Leão XIV aparecia pela primeira vez aos fiéis como Papa. A Vogue destacou as vestes desta saudação como estando entre as melhores de 2025.

i

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images

Sete meses no cargo chegaram para que o Papa Leão XIV fosse incluído na lista de 55 pessoas “mais bem vestidas” do ano para a revista Vogue. O chefe da Igreja Católica está acompanhado por nomes como Bad Bunny, Rosalía e Timothée Chalamet.

Na edição publicada a 11 de dezembro, a Vogue descreve Leão XIV como um Papa que “acabou com os gostos mais humildes do seu antecessor” — e pelos quais Francisco era conhecido —, mas que manteve o alfaiate do argentino e “preservou o seu legado papal ao escolher trajes bem ajustadas à ocasião”. Acrescenta o jornal espanhol ABC que, mais do que o alfaiate, Leão XIV manteve a batina branca, que os pontífices vestem desde aproximadamente 1556.

A revista destaca as vestes da sua primeira saudação após ser eleito Pontífice como o seu melhor outfit de 2025. No dia 8 de maio, na varanda da Basílica de São Pedro, Leão XIV aparecia pela primeira vez aos fiéis como Papa: levava uma mozeta de cetim vermelho e uma estola bordada a ouro de vermelho vinho, combinadas com uma cruz pendurada num fio de seda dourado.

A Vogue destacou ainda o convite de Leão XIV a “lendas do cinema”, como Monica Bellucci e Cate Blanchett, para uma visita ao Vaticano, como uma tentativa de “modernizar a imagem da Igreja” e até “satisfazer a sua própria paixão pelo cinema”, que não esconde.

Num tom cómico, a revista remata a sua avaliação a Leão XIV dizendo que poder-se-á encontrar o Papa, “realisticamente, a percorrer a Cidade do Vaticano no papamóvel”, mas “nos nossos sonhos, a incluir o Festival de Cinema de Sundance na sua agenda papal (se Deus quiser)”.

Também Bad Bunny foi um dos destacados por “desfilar pelo tapete vermelho com fatos marcantes e por atuar com uma mistura eclética de peças que mostram um senso magistral de cor e de padrão com uma nostalgia irónica na medida certa”. No caso de Rosalía, elogia-se o facto de a cantora espanhola “se voltar para Deus e para um [vestido] McQueen vintage”. De Timothée Chalamet são destacados “os seus impecáveis fatos largos e lenços de seda, que substituem as gravatas”.

*Texto editado por Cátia Andrea Costa

Proponha uma correção, sugira uma pista: tbarbosa@observador.pt

Recomendamos

Moda

De Nova Iorque a Milão, o calçado português que corre a moda

Tratar da Saúde

Jejum intermitente: entre a moda e o risco para a saúde

Moda

O design do calçado português que se mostra em Milão

Família Real Britânica

"Vestido da vingança" de Diana vai a leilão em dezembro

Populares
Amiga, faz parte

Terapia de amigas: recomeços, ansiedades e medos

Restaurantes

Novas mesas em Lisboa que são um "abraço de avó"

Tribuna Aberta

Recordar o encanto do vindimar

Nuno Pires
Educação

A infância como primeiro território de cidadania

Marisa Teixeira

Últimas
Noticiário

As notícias das 3h

Impostos

IL pressiona Governo a baixar imposto sobre os combustíveis 

PSD

Passos: o drama de ter razão e não ter votos

Rui Pedro Antunes
Inteligência Artificial

A inteligência artificial nas mãos da esperteza saloia

José Diogo Quintela

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.