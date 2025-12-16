Vogue escolhe Papa Leão XIV como um dos "mais bem vestidos" de 2025

Sete meses no cargo chegaram para que o Papa Leão XIV fosse incluído na lista de 55 pessoas “mais bem vestidas” do ano para a revista Vogue. O chefe da Igreja Católica está acompanhado por nomes como Bad Bunny, Rosalía e Timothée Chalamet.

Na edição publicada a 11 de dezembro, a Vogue descreve Leão XIV como um Papa que “acabou com os gostos mais humildes do seu antecessor” — e pelos quais Francisco era conhecido —, mas que manteve o alfaiate do argentino e “preservou o seu legado papal ao escolher trajes bem ajustadas à ocasião”. Acrescenta o jornal espanhol ABC que, mais do que o alfaiate, Leão XIV manteve a batina branca, que os pontífices vestem desde aproximadamente 1556.

A revista destaca as vestes da sua primeira saudação após ser eleito Pontífice como o seu melhor outfit de 2025. No dia 8 de maio, na varanda da Basílica de São Pedro, Leão XIV aparecia pela primeira vez aos fiéis como Papa: levava uma mozeta de cetim vermelho e uma estola bordada a ouro de vermelho vinho, combinadas com uma cruz pendurada num fio de seda dourado.