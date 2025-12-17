O presidente da Câmara de Beja, Nuno Palma Ferro, considerou que a futura fábrica de aeronaves Super Tucano da Embraer neste concelho será “um motor de desenvolvimento”, capaz de atrair trabalhadores qualificados e empresas da indústria militar.

“A criação de uma fábrica desta dimensão proporciona um motor de desenvolvimento para o concelho, na medida em que traz postos de trabalho qualificados, que é tudo aquilo que nós precisamos e que nos comprometemos, ao longo do tempo, a trazer para Beja”, argumentou o autarca, em declarações à agência Lusa.

Nuno Palma Ferro, eleito pela coligação Beja Consegue (PSD/CDS-PP/IL) e a cumprir o primeiro mandato, disse esperar que “este seja o primeiro de muitos investimentos que possibilitem que Beja sofra realmente uma verdadeira mudança”.

O presidente do Município de Beja reagia à carta de intenção assinada esta quarta-feira entre o Governo e a construtora aeronáutica brasileira Embraer para a abertura de uma fábrica de aeronaves Super Tucano neste concelho alentejano.

A carta de intenção foi assinada, pelo ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, e o presidente e CEO da Embraer, Bosco da Costa Júnior, numa cerimónia realizada nas instalações da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, distrito de Lisboa.

“Hoje damos este passo, que é relevante. Não adquirimos apenas, adquirimos e queremos participar e hoje assinamos esta carta de intenção que tem em vista a criação de uma fábrica de produção de aeronaves Super Tucano em Beja”, anunciou Nuno Melo.

A cerimónia assinalou a entrega pela Embraer SA à Força Aérea Portuguesa (FAP) das primeiras cinco aeronaves A-29N Super Tucano de um total de 12, com entrega total prevista durante os próximos dois anos.

Contactado pela Lusa, o autarca de Beja, concelho onde funciona a Base Aérea n.º 11 (BA11) e, mesmo adjacente a esta unidade militar, existe um aeroporto, disse ter recebido a notícia da assinatura desta carta de intenção “com muito agrado e um contentamento especial”.

“Porque reflete aquilo que nós desejamos e que é o compromisso do Governo com Beja e com o distrito de Beja e com o concelho de Beja. E, nesse sentido, estamos muito contentes”, frisou.

Para Nuno Palma Ferro, “a partir do momento em que uma empresa com esta dimensão [ou seja a Embraer] se instala no concelho, é óbvio que vai servir de empresa âncora” para que “muitas outras venham e se fixem também, nomeadamente na área da indústria militar”.

“A Europa está a passar por uma nova fase, os seus governantes estão-se a aperceber disso e ficamos muito contentes porque Beja pode e deve ser um dos vértices para que muitas indústrias aqui se reúnam e, definitivamente, nos coloquem no espaço e no tempo em que nós merecemos e ambicionamos estar”, afiançou.

À margem da cerimónia nas OGMA, o ministro Nuno Melo disse que, “neste momento, Portugal é o primeiro país europeu” a operar aeronaves Super Tucanos e “treinará pilotos” destes aparelhos, replicando o modelo dos KC-390, através da aquisição de um simulador.

“Portugal é a porta de entrada para a Europa e para a NATO destes investimentos e, através de Portugal, também no futuro, essa produção de A29 Super Tucano, confirmando essa visão estratégica”, sublinhou.

As A-29N Super Tucano estão habilitadas para “ataque aérea ao solo”, servirão para apoio às Forças Nacionais Destacadas no estrangeiro e desempenham missões de luta anti-drone de uma forma “eficaz e mais barata do que na utilização de aviões de caça sofisticados a jato, onde cada munição é caríssima”, indicou.