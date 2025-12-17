Um avião da companhia aérea britânica Jet 2, que voava entre Londres, no Reino Unido, e a ilha de Fuerteventura, nas Canárias, em Espanha, declarou na manhã desta quarta-feira uma emergência a bordo, tendo aterrado no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro.

O alerta terá sido declarado às 10h24, devido à deteção de um problema técnico no avião, não havendo mais detalhes sobre o que aconteceu a bordo. Após a comunicação, em Faro foram mobilizados todos os meios de socorro previstos no plano prévio do aeroporto.

“Face à declaração de emergência do comandante, foi ativado o Plano Prévio de Intervenção para o aeroporto Gago Coutinho, no seu nível vermelho, um plano preventivo que define e mobiliza vários meios da Proteção Civil”, especificou à Lusa uma fonte da Proteção Civil.

No total foram mobilizados 94 operacionais com o apoio de 41 veículos, acrescentou a fonte.

O avião transportava 179 passageiros e tripulantes a bordo e aterrou em segurança, não havendo registo de feridos.

*Texto editado por Carlos Diogo Santos