Um homem de 38 anos morreu esta terça-feira na sequência de um atropelamento ferroviário na Linha do Minho, na freguesia de Areosa, em Viana do Castelo.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho disse que o atropelamento ferroviário aconteceu na freguesia de Areosa, em Viana do Castelo.

A mesma fonte adiantou que foram mobilizados para o local três viaturas e 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viana do Castelo, a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia, a PSP e a Infraestruturas de Portugal (IP).

A fonte da IP referiu que o comboio ligava as cidades do Porto e Valença e o atropelamento aconteceu numa zona onde não havia atravessamento autorizado e a cerca de 600 metros da estação de Areosa.

A circulação ferroviária na Linha do Minho foi restabelecida cerca das 17h40, entre Viana do Castelo e Caminha, depois de ter sido cortada, às 14h47, revelou a Infraestruturas de Portugal.