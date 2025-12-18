O Natal é feito de sabores que despertam memórias, risos, histórias e emoção. É uma época marcada pela partilha à volta da mesa, pelo reencontro e pelo prazer de redescobrir sabores que nos fazem lembrar os nossos avós. Mais do que comida, a mesa de Natal é herança, pertença e emoção.

Por isso, a ALDI enche as suas prateleiras com produtos de qualidade, a preços acessíveis, para que todos possam celebrar o Natal sem que isso pese no orçamento.

É com esta promessa que a insígnia se une a parceiros e fornecedores nacionais para disponibilizar um vasto sortido de padaria e pastelaria de Natal, começando pelos convidados de honra: o bolo-rei e o bolo-rainha. Todos os anos, entram em cena, sempre indispensáveis. Não há mesa em Portugal onde possam faltar – e no ALDI não é exceção.

Produzidos, como já é tradição, em parceria com a Pão da Vermelha, empresa portuguesa especializada em fabrico artesanal, estes produtos chegam às lojas juntamente com outras deliciosas variações que respeitam os sabores do passado e os reinventam no presente, como o bolo-rainha de chocolate ou o irreverente bolo escangalhado.

E porque qualquer tradição merece ser celebrada – e reinventada – este ano, a ALDI vai mais longe com uma proposta pensada para surpreender na consoada: o Bolo de Natal de Pistácio. De massa fresca, fofa e rica, combina uma seleção de frutos secos com um recheio cremoso de chocolate pistácio no interior. Uma novidade que promete conquistar todos à mesa – os mais novos, prontos a fotografar, e os mais velhos, a saborear. A tradição mantém-se, agora, com um twist moderno e ousado, onde a memória se que cruza com a atualidade.

Esta novidade, ainda que surpreendente, não surge por acaso. A ALDI tem vindo a inovar de forma consistente a sua oferta, acompanhando as tendências do mercado sem nunca abdicar do compromisso com elevados padrões de qualidade e disponibilidade exigidos pelos consumidores. Fá-lo em parceria com alguns dos melhores fornecedores nacionais, numa relação de proximidade que garante que apenas o melhor chega à mesa dos portugueses.

Atualmente, a ALDI trabalha com cerca de 15 fornecedores nacionais na categoria de padaria e pastelaria, disponibilizando cerca de 40 produtos de origem portuguesa. Uma aposta clara na qualidade, proximidade e frescura, que promove também um consumo mais consciente e valoriza a produção local.

Num país onde o pão é símbolo de casa, família e conforto, estas parcerias são sinónimo de excelência. É por isso que, neste Natal, pode contar com o melhor pão e artigos de padaria na sua mesa. Produtos que a ALDI disponibiliza todo o ano e que já conquistaram os consumidores: não é por acaso que o bake-off da marca foi eleito “Escolha do Consumidor 2025”, graças à sua textura, fabrico artesanal e frescura – características que não podem faltar numa mesa de Natal.

Com a quadra festiva a aproximar-se, chega a altura de escolher o que queremos partilhar à mesa. E as lojas ALDI afirmam-se como o local ideal para encontrar tudo o que precisa para celebrar o Natal, com qualidade e ao melhor preço.