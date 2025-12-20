Um homem com cerca de 70 anos foi encontrado hoje morto, no rio Ave, na freguesia de Lama, em Santo Tirso, revelou à Lusa fonte dos bombeiros tirsenses, que admite tratar-se da mesma pessoa desaparecida há 10 dias.

O alerta foi dado pelas 10h20 pelo Corpo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro, acrescentou a fonte revelando que o homem encontrado neste sábado, segundo os familiares, “sofria de Parkinson”.

Os restos mortais do homem foram transportados para o Instituto de Medicina Legal de Guimarães para ser determinada a identidade, acrescentou.

A PSP de Santo Tirso tomou conta da ocorrência, disse.