Morreu a Princesa Tatiana Radziwill, prima e amiga da rainha Sofia. Tinha 86 anos

A Princesa Tatiana Radziwill, prima, amiga e confidente da rainha Sofia, morreu na passada sexta-feira, dia 19 de dezembro, aos 86 anos, avançou a revista espanhola Hola. Muito próximas, a rainha emérita considerava-a a sua “terceira irmã”. A causa da morte não foi avançada.

Filha do príncipe polaco-lituano Dominico Raniero e da princesa Eugenia, Tatiana Radziwill era, tal como a rainha Sofia, bisneta do rei Jorge I da Grécia, o que as tornava primas em segundo grau. Com apenas um ano de diferença, as duas tiveram sempre uma relação muito próxima, uma vez que, graças à Segunda Guerra Mundial, tiveram que fugir de país em país até terem encontrado refúgio na África do Sul, onde estreitaram a amizade.

“A Tatiana e eu tínhamos cada uma a nossa boneca, mas só um carrinho para levá-las a passear. Disputávamos, cada uma puxando para o seu lado, para ver quem ficava com ele. E, claro, por causa das nossas lutas, as nossas mães também acabavam a discutir, como acontece em todas as nossas famílias”, recordou a rainha Sofia no livro “La Reina Muy de Cerca”, de Pilar Urbano, sustentada pela própria Tatiana que, numa entrevista em 2018 para o livro “Tras los pasos del rey”, lembrou os seus dias na África do Sul com a rainha emérita: “Eu compartilhei a sua vida na África do Sul, quando éramos bebés e, segundo nos contaram as nossas amas, eu costumava mordê-la. Mas depois aprendemos a não discutir e realmente gostávamos da companhia e das brincadeiras uma da outra”.

▲ Tatiana Radziwill no casamento do rei Constantino II e da princesa Ana Maria Gamma-Keystone via Getty Images

“A rainha é como uma irmã, uma verdadeira amiga com quem tenho memórias tão maravilhosas que, na idade que ambas atingimos, poucas são as pessoas com quem podemos falar sobre o nosso passado. Um tempo feliz que nos tornou tão fortes para a vida e tão afetuosas com os outros, graças aos valores autênticos que nos foram transmitidos”, acrescentou. Cúmplices uma da outra, Tatiana foi dama de honor de Sofia no casamento com Juan Carlos, em 1962, tendo estado sempre presente nos bons e maus momentos da vida dos reis de Espanha, apesar da distância: Radziwill vivia em Paris com o marido, o cardiologista e aristocrata Jean Henri Fruchaud, com quem teve dois filhos, mas todos os anos passava os verões com a mãe de Filipe VI no Palácio de Marivent, em Palma de Maiorca.