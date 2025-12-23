O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou mais 15 milhões de euros aos seus beneficiários na última semana e aprovou 257 candidaturas, de acordo com o último relatório de monitorização.

O total de pagamentos ascendeu a 10.566 milhões de euros, o que corresponde a 48% do valor contratado e a 46% do aprovado.

A liderar estão as empresas (3.823 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (2.175 milhões de euros), autarquias e áreas metropolitanas (1.533 milhões de euros) e pelas empresas públicas (1.091 milhões de euros).

Com menos de 1.000 milhões de euros recebidos surgem as escolas (607 milhões de euros), as instituições do ensino superior (424 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (347 milhões de euros), as famílias (289 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (277 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 23.396 milhões de euros, abaixo dos 23.426 milhões de euros anteriormente reportados.

Destacam-se as empresas (7.277 milhões de euros), as entidades públicas (4.856 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (4.618 milhões de euros).

As empresas públicas (2.748 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (1.000 milhões de euros) fecham o “top cinco”.

Abaixo disto estão as escolas (986 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (857 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (696 milhões de euros) e, por último, as famílias (360 milhões de euros).

Até hoje, o PRR recebeu 416.949 candidaturas, sendo que 368.527 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas estão em 280.926, mais 257.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela Covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.