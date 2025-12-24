A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra ativou esta quarta-feira o nível 2 de contingência nos cuidados de saúde primários, por ter sido ultrapassado o limiar de 1.750 consultas semanais por infeção respiratória.

Na semana passada, entre 15 e 21 de dezembro, foram contabilizadas 4.739 consultas de doentes agudos nos cuidados de saúde primários, das quais 2.274 corresponderam a infeções respiratórias, confirmando uma intensificação significativa da procura neste nível de cuidados.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a ULS de Coimbra salientou que, entre os diagnósticos, se destacam 1.288 infeções agudas do aparelho respiratório superior, 576 casos de gripe, 168 episódios de bronquiolite aguda, 159 pneumonias e 127 amigdalites, que refletem “uma circulação intensa de vírus respiratórios e um impacto particular nas faixas etárias mais jovens”.

A ativação do nível 2 do plano de contingência implica o reforço da resposta assistencial em proximidade, com alargamento do funcionamento das unidades até às 20:00 nos dias úteis, e aos sábados das 09:00 às 13:00, bem como a reorganização das agendas dos profissionais, para garantir que pelo menos 80% dos pedidos de consulta aguda sejam realizados no próprio dia.

Nos dias de tolerância de ponto (24, 26 e 31 de dezembro), os centros de saúde desta ULS vão estar abertos entre as 10:00 e as 18:00, assegurando a consulta de doença aguda e a continuidade dos cuidados de enfermagem.

Ainda durante a semana passada, os serviços de urgência hospitalar registaram 4.895 atendimentos, dos quais 2.826 nos Hospitais da Universidade de Coimbra, 1.240 no Hospital Pediátrico, 425 no Serviço de Urgência Básica de Arganil e 404 nas maternidades Daniel de Matos e Bissaya Barreto.

“Apesar da elevada procura, os indicadores de desempenho continuam a apresentar melhorias consistentes no tempo médio de triagem e no tempo médio até à primeira observação médica, o que representa uma melhoria adicional face à semana anterior”, refere o comunicado.

Estes resultados refletem os ajustamentos organizacionais e a reorganização da oferta decorrentes da ativação do nível 1 de contingência no Serviço de Urgência e nos cuidados de saúde primários, permitindo maior fluidez nos circuitos e uma melhor resposta clínica.

De acordo com a ULS, na semana anterior 72,9% dos utentes foram atendidos dentro dos tempos clinicamente recomendados, a taxa de abandono manteve-se baixa (1%) e registaram-se 616 internamentos a partir do Serviço de Urgência.

Em virtude da pressão sobre o internamento, prosseguiu a abertura faseada de camas de enfermaria dedicadas a infeções respiratórias nos Hospitais da Universidade de Coimbra, encontrando-se atualmente 16 ativas, em linha com o planeamento definido no Plano de Contingência.

Atendendo à evolução da procura assistencial e da ocupação hospitalar, a ULS vai equacionar até ao final da semana a ativação do nível 2 de contingência no Serviço de Urgência de adultos, bem como a abertura de camas adicionais dedicadas.

Dos atendimentos nos serviços de urgência, 27,7% corresponderam a utentes classificados como verdes ou azuis, “o que reforça a necessidade de uma utilização mais adequada do sistema”.

“Cerca de um em cada três doentes poderia ser atendido com maior conforto, menor tempo de espera e melhor continuidade assistencial nos cuidados de saúde primários ou nos Centros de Atendimento Clínico, o que torna fundamental o contacto prévio com o SNS24”, é indicado na nota.