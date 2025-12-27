O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, considerou neste sábado que a visita ao Sporting, na 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, representa “um desafio de exigência máxima”, mas garantiu uma “equipa motivada”.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, no Estádio de Alvalade, o técnico grego destacou o momento positivo do adversário, mas garantiu que o Rio Ave quer apresentar a sua melhor versão, encarando o encontro como uma oportunidade competitiva.

“É um jogo muito exigente, contra o Sporting num momento muito bom. Há uma grande motivação interna em todos nós. Temos de mostrar as nossas qualidades e ser a melhor versão de nós próprios para conseguirmos tirar algo deste jogo”, afirmou.

Silaidopoulos explicou que, frente a um adversário com grande qualidade individual e coletiva, o cumprimento rigoroso dos princípios básicos será determinante para o desempenho da equipa vila-condense ao longo da partida.

“Temos de executar muito bem os nossos princípios básicos. Sabemos que vamos ter de defender durante longos períodos, ser muito compactos, equilibrados e com boas distâncias entre linhas e entre jogadores, porque o Sporting tem muita qualidade individual”, salientou.

O técnico reconheceu a dinâmica e a fluidez dos ‘leões’, mas lembrou que o Rio Ave já demonstrou capacidade competitiva em contextos exigentes, reforçando a crença no coletivo.

“É um período muito positivo para o Sporting, com muita rotação, fluidez e capacidade de adaptação. Mas nós também já mostrámos que somos uma equipa e que conseguimos competir perante estes adversários”, disse.

Sobre a forma de criar dificuldades ao Sporting, Silaidopoulos voltou a insistir na importância da coragem com bola, aliada à união e ao espírito de sacrifício nos momentos defensivos.

“Não há segredos nestes jogos. Temos de cumprir muito bem os princípios básicos. Com bola, precisamos de ser corajosos e ousados para explorar fragilidades. Haverá momentos para sofrer e defender, e aí temos de mostrar união, espírito de equipa e sacrifício”, referiu.

Questionado sobre a ausência do castigado Clayton, melhor marcador da equipa, com 10 golos, o treinador mostrou confiança total nas opções disponíveis no plantel.

“Ainda temos mais um treino e depois vamos decidir quem vai substituir o Clayton. Não é uma resposta fácil, mas já temos algumas ideias e opções em mente. Quem entrar vai dar o máximo para ajudar a equipa”, garantiu.

O técnico dos vila-condenses foi ainda confrontado sobre o alegado interesse de outros clubes, nomeadamente do Sporting, no avançado André Luiz, elogiando a evolução do jogador e manifestando o desejo de o manter no plantel até ao final da época.

“Estamos muito felizes e orgulhosos com a evolução do André. É justo que haja atenção, porque está a fazer uma época fantástica. Tem todos os ingredientes para jogar numa liga de topo e ainda uma grande margem de progressão”, afirmou.

Silaidopoulos acrescentou que o foco do jogador continua a ser o Rio Ave, defendendo que a continuidade permitirá um crescimento sustentado antes de um eventual passo seguinte na carreira.

“Gostava que o André Luiz terminasse a temporada connosco, continuando a melhorar. Está muito focado na equipa e no clube, e as últimas exibições mostram o quão comprometido está”, concluiu.

O Rio Ave, 10.º classificado com 17 pontos, defronta domingo, às 20h30, o Sporting, segundo com 38, no Estádio de Alvalade, em jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.