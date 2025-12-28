A décima segunda edição do The International Landscape Photographer of the Year premiou “The Land Before Time”, do australiano Lukas Trixl, como a melhor foto de 2025 e o norte-americano J. Fritz Rumpf como o melhor fotógrafo do ano.

Os três nomes no pódio das duas competições, tal como os cinco vencedores de cinco categorias especiais, receberam um prémio de 12.500 dólares (cerca de 10.616 euros). Além destes 11 vencedores, o júri composto por seis especialistas selecionou as 501 melhores fotos de um total de 3.601 submetidas a concurso. Para a competição dos melhores fotógrafos do ano, os concorrentes eram avaliados por um conjunto de quatro fotografias de paisagens submetidas.

“Felizmente, não sou juiz, apenas administrador e, nessa função, sinto que houve uma melhoria notável no nível dos trabalhos apresentados — não apenas os 101 melhores, mas os 501 melhores. O trabalho tem sido simplesmente excelente”, disse o presidente do júri, Peter Eastway.