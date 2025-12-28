As autoridades moçambicanas ativaram este domingo ações de antecipação às cheias, após alerta de ocorrência de chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas e ventos com rajadas nos próximos dias em cinco províncias do centro e norte de Moçambique.

“Diante deste cenário, o Conselho Técnico de Gestão e Redução do Risco de Desastres ativou as ações antecipadas às cheias e recomenda a adoção das seguintes medidas: ativar os Centros Operativos de Emergência distritais e os Comités Locais de Gestão do Risco de Desastres, difundir informações de aviso através dos CLGRD, rádios comunitárias, emissoras provinciais e outros meios locais”, refere-se num comunicado do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) moçambicano, divulgado este domingo.

De acordo com o documento, a decisão da ativação do mecanismo surge após a previsão da ocorrência de chuvas fortes nas províncias de Tete e Zambézia, no centro do país, e Nampula, Cabo Delgado e Niassa, no norte, “agravando a situação prevalecente de cheias e inundações nas zonas baixas das bacias hidrográficas dos rios Montepuez, Megaruma, Muaguine, Rovuma, Monapo e Licungo”.

O INGD explica ainda que, no âmbito das ações de antecipação, serão também pré-posicionados os meios de busca e salvamento, bens de socorro em locais estratégicos, além de sensibilizar as populações e a sociedade em geral para reforçar a segurança das residências, equipamentos e infraestruturas, bem como retirar pequenas embarcações do mar ou reforçar a sua ancoragem, garantir água, saneamento básico e condições adequadas de acolhimento nos centros de acomodação.

Num aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inam), também partilhado pelo INGD, as autoridades alertam para a ocorrência de chuvas em regime moderado a forte, acompanhadas de trovoadas e vento com rajada, com a precipitação a variar entre 30 e 50 milímetros em 24 horas e poderão ocorrer até segunda-feira, nas províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa.

“Adicionalmente, prevê-se que as chuvas continuarão a cair de forma localizada nas províncias de Tete, Zambézia, Manica e Sofala”, acrescenta-se.

No documento, recomenda-se ainda que, durante o período das chuvas, os residentes evitem, entre outros, atravessar rios, pontes ou zonas alagadas, não permaneçam debaixo de árvores, postes ou cabos elétricos durante trovoadas, desliguem aparelhos elétricos durante relâmpagos e evitem o uso de equipamentos ligados à corrente, reforcem telhados, janelas e estruturas vulneráveis e guardem objetos que possam ser arrastados pelo vento.

Numa outra publicação nas redes sociais, o INGD recomenda a denúncia de qualquer irregularidade que ocorra durante a assistência humanitária, através de uma linha verde ou caixa de reclamações.

As autoridades moçambicanas alertaram, na quinta-feira, para o risco de inundações no centro do país, devido à ocorrência de chuvas.

Em comunicado, a Administração Regional de Águas (ARA) do Centro refere que as bacias hidrográficas daquela região de Moçambique têm registado, nos últimos dias, ocorrência de chuvas “fortes a muito fortes”, levando à contínua subida dos níveis de água com destaque para as regiões do baixo Búzi e Alto Punguè.

Face à situação, a ARA Centro refere que “reitera o apelo a todas as entidades públicas e privadas, as autoridades locais, aos agentes económicos e ao público para tomada de medidas de precaução, devendo retirar-se das zonas de risco de inundação e evitar a travessia dos rios”.