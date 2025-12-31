As atas da reunião de dezembro da Reserva Federal dos Estados Unidos voltaram a mostrar divisões de opiniões no conselho de governadores sobre a política monetária do país num momento de inflação persistente e enfraquecimento do mercado de trabalho.

No final do encontro, realizado nos dias 9 e 10 de dezembro, o Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) da Fed votou a favor da redução das taxas de juro em um quarto de ponto percentual, deixando-as num intervalo entre 3,5% e 3,75%, com nove votos a favor e três contra, a decisão mais disputada naquele órgão desde 2019.

Por outro lado, as atas do conselho acentuaram a perspetiva de que o banco emissor poderia não tomar medidas nos próximos meses.

Nesse sentido, o documento explica que “quanto ao alcance e ao momento dos ajustes adicionais”, alguns dos membros do FOMC com direito a votação “sugeriram que, segundo as suas perspetivas económicas, provavelmente seria apropriado manter a faixa alvo sem alterações durante algum tempo após uma redução da mesma nesta reunião”.

As atas da reunião anterior do FOMC, realizada em outubro, já mostravam os primeiros sinais de divisão entre os seus membros face ao agravamento das condições de emprego nos EUA e ao facto de os aumentos de preços, atualmente de 3% em termos anuais, continuarem sem abrandar.

“Para apoiar os objetivos do Comité e face à mudança no equilíbrio de riscos, nove membros concordaram em reduzir a faixa alvo para a taxa de fundos federais em um quarto de ponto percentual”, explicou o FOMC nas atas publicadas hoje, nas quais se especifica que, dos três votos contra, dois preferiram manter a referência sem alterações e um votou a favor de uma redução de 0,5%.

O presidente da Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, e o presidente do Kansas, Jeffrey Schmid, foram os que votaram para manter intacto o preço do dinheiro, enquanto Stephen Miran, governador da Fed nomeado pelo presidente Donald Trump no verão, foi quem quis impulsionar uma maior flexibilização monetária.

O presidente dos EUA, Donald Trump tem criticado duramente o atual presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, durante meses, e defendeu que o seu sucessor, que deve assumir o cargo em maio, deverá apostar numa política monetária alinhada com as suas opiniões.

O republicano, que disse que se debate entre o seu atual assessor económico, Kevin Hasset, e o ex-governador da Fed Kevin Warsh para novos presidentes da Fed afirmou por diversas vezes que os EUA deveriam ter as taxas de juro mais baixas de qualquer economia avançada.

Acredita-se que Trump poderá anunciar em breve o seu nomeado para ocupar o lugar de Powell, que ele próprio nomeou para o cargo em 2018 e que depois foi apoiado pelo ex-presidente Joe Biden, em 2021.