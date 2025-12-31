A primeira leitura do Instituto Nacional de Estatística (INE) aponta para que em dezembro a inflação se tenha mantido estável nos 2,2%. Já a variação média anual terá sido de 2,3%. Em 2024 tinha sido de 2,4%, o que se traduz numa ligeira desaceleração.

De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira, a inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, terá registado uma variação de 2,1% em dezembro, uma subida de 0,1 pontos face a novembro.

Já o índice relativo aos produtos energéticos terá desacelerado para -2,4%, que compara com os -0,8% de novembro. O índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 6,0%, indica o INE, o que é um valor idêntico ao de novembro.

A variação mensal do índice de preços no consumidor foi de 0,1%.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que serve de base às comparações europeias, terá registado uma variação homóloga de 2,4%, face aos 2,1% do mês anterior.

Os dados definitivos da inflação de dezembro e de 2025 serão publicados no próximo dia 13 de janeiro.