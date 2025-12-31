O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira a retirada da Guarda Nacional, uma unidade de reserva militar dos Estados Unidos, de Chicago, Portland e Los Angeles, destacamentos que tinham sido amplamente contestados na justiça.

“Estamos a retirar a Guarda Nacional de Chicago, Los Angeles e Portland”, anunciou na sua rede social Truth Social o líder da Casa Branca, que não descartou voltar a mobilizar estas unidades.

Donald Trump justificou a decisão afirmando que “o crime foi significativamente reduzido” naquelas cidades do país. “Voltaremos, talvez de uma forma muito diferente e mais forte, quando o crime começar a aumentar novamente — é apenas uma questão de tempo!”, advertiu.

O destacamento de efetivos da Guarda Nacional tinha sido bloqueado pelo Supremo Tribunal em Chicago e por juízes federais em Los Angeles e Portland.

Os militares já tinham deixado Los Angeles depois de o Presidente norte-americano os ter enviado no início deste ano, como parte de uma repressão mais ampla do crime e da imigração ilegal.

As tropas foram também enviadas para Chicago e Portland, mas nunca chegaram às ruas devido aos desafios legais colocados pela decisão presidencial.