O ator e rapper Will Smith, 57 anos, está a ser processado por assédio sexual por um violinista que o acusa de “comportamento predatório”, reportou a revista Variety esta quarta-feira. Brian King Joseph, que integrou a última tour do cantor, em 2025, alega que Smith o estava a “preparar” para “exploração sexual”. O advogado do ator considera as alegações “falsas, infundadas e imprudentes”.

No processo, apresentado esta terça-feira no tribunal superior da Califórnia e ao qual a revista norte-americana teve acesso, o violinista acusa o ator de “comportamento predatório” e de “deliberadamente preparar e condicionar o Sr. Joseph para posterior exploração sexual” durante a sua digressão “Based on a True Story: 2025 Tour” na primavera passada. Num processo que visa também a Treyball Studios Management.

A ação alega que Smith contratou Joseph em novembro de 2024 para num espetáculo em San Diego e, posteriormente, o convidou para participar na tour de 2025, bem como tocar no próximo álbum. À medida que a relação entre os dois se tornava mais próxima, Smith terá dito a Joseph que tinham “uma conexão tão especial” que o ator não tinha “com mais ninguém”, entre outras expressões semelhantes, escreve a revista.

Joseph juntou-se à primeira etapa da digressão de Smith em março de 2025 para um espetáculo em Las Vegas. Segundo o processo, citado pela Variety, Joseph alega que a sua mala, que continha a chave do quarto de hotel onde estava a ficar, desapareceu durante várias horas antes de a gerência a encontrar e a devolver, e que os membros da gerência eram as “únicas pessoas com acesso ao [seu] quarto”.

Mais tarde naquela noite Joseph voltou e descobriu que alguém tinha entrado “ilegalmente” no quarto e deixado para trás uma série de objetos, incluindo toalhitas, um frasco de medicamento para o VIH com o nome de outra pessoa e um bilhete que dizia: “Brian, voltarei no máximo às 5h30, só nós (coração desenhado), Stone F”, que Joseph interpretou como um aviso de que “uma pessoa desconhecida voltaria em breve ao seu quarto para praticar atos sexuais” com ele.

Brian King Joseph terá notificado a segurança do hotel e os representantes de Smith e relatado o incidente a uma linha da polícia. O violinista alega que, poucos dias depois, um membro da equipa de Smith o “humilhou” pelo episódio, informando-o da sua demissão e sugerindo que Joseph teria inventado tudo.

A ação alega que, devido ao despedimento, Joseph sofreu de transtorno de stress pós-traumático e prejuízo económico.