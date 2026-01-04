As buscas por Maycon Douglas, o jovem de 26 anos dado como desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro, na Nazaré, distrito de Leiria, foram interrompidas ao final da tarde deste domingo, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As buscas “foram interrompidas ao final da tarde de hoje [domingo] sem que se tivesse encontrado a vítima”, referiu a AMN em comunicado.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima da Nazaré, estiveram empenhados, por mar, tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e, por terra, elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares e amigos da vítima.

O jovem está a ser procurado desde quinta-feira, depois de ter sido dado o alerta à PSP da existência de destroços de uma viatura junto ao farol de São Miguel Arcanjo, na Nazaré.

Foram “de imediato ativados” tripulantes da estação salva-vidas e a Polícia Marítima da Nazaré, que, quando chegaram ao local, constataram existir uma forte probabilidade de a viatura estar dentro de água, pelo que foi mobilizado um grupo de mergulho forense para buscas subaquáticas.

Num comunicado emitido na quinta-feira, a AMN acrescentou que os mergulhadores detetaram a viatura submersa e constataram que não se encontrava ninguém no seu interior, nem na área circundante.

As buscas tem sido retomadas todas as manhãs e interrompidas ao final de cada dia e, segundo o comandante da capitania do Porto da Nazaré, João Severino Lourenço, a situação deverá ser reavaliada na segunda-feira.