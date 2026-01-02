As buscas pelo jovem de 26 anos que se encontra desaparecido desde a madrugada de 31 de dezembro, na Nazaré, foram suspensas e serão retomadas no sábado, informou a Capitania do Porto da Nazaré à Lusa. Tanto o Correio da Manhã como o Jornal de Notícias noticiaram que o jovem procurado é Maycon Douglas, ex-concorrente do reality show da TVI “Casa dos Segredos”.

Douglas, brasileiro residente na Nazaré, está desaparecido desde a madrugada de quarta-feira. O carro do jovem foi localizado submerso junto ao farol de São Miguel Arcanjo, na Nazaré, esta quinta-feira, levando à ativação de mergulhadores, meios de salvamento e apoio psicológico à família, escreveu o JN.

Num comunicado emitido também na quinta-feira, a Autoridade Marítima Nacional acrescentou que os mergulhadores detetaram a viatura submersa e constataram que não se encontrava ninguém no seu interior, nem na área circundante, pelo que as buscas continuaram na Nazaré.

Entretanto, as buscas foram suspensas esta sexta-feira, por volta das 17h, “sem resultados das diligências feitas durante a tarde, e que incluíram mergulho”, disse à Lusa o comandante do Porto, João Severino Lourenço. Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do Porto e comandante da Polícia Marítima da Nazaré, estiveram empenhados, além da equipa de mergulhares, tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e elementos do Comando Local da Polícia Marítima. “Durante o fim de semana não serão realizados mergulhos, mas vão continuar a realizar-se buscas por terra e no mar, devendo a situação ser reavaliada na segunda-feira”, acrescentou João Severino Lourenço.

Desde as primeiras horas que a família do jovem recorre às redes sociais para lançar apelos públicos. Renata Reis, identificada pela imprensa social como ex-companheira de Maycon, publicou esta sexta-feira à tarde na sua página de Instagram um comunicado onde se pode ler que “não existem desenvolvimentos” e que a família continua “a aguardar respostas e informações por parte das entidades competentes”, deixando um alerta para “a partilha de rumores, especulação ou conteúdos não verificados” que “compromete o trabalho das autoridades e causa impacto direto na família e pessoas próximas”.

Pese embora a mediatização do caso, são poucas as informações confirmadas. Esta sexta-feira, no programa de entretenimento Dois às 10, da TVI, estação que deu a conhecer o jovem ao grande público, a apresentadora Cristina Ferreira revelou que a equipa do programa tentou contactar a família do jovem, mas sem sucesso.

Natural do Brasil, Maycon Douglas vive em Portugal desde os quatro anos e reside na Nazaré, distrito de Leiria. Participou na 8ª edição do reality show da TVI em 2024. A última publicação do jovem nas redes sociais foi a 31 de dezembro. Na legenda lê-se: “2025 foi intenso. Aprendeu-se muito, viveu-se mais ainda”, escreveu, acrescentando: “Uma das datas com mais significado para mim é o Ano Novo… porquê? Não sei. Talvez aquela sensação de recomeço, mesmo sabendo que, no fundo, está tudo igual.”