“Putain”

Filmin, segunda-feira, 5 de janeiro

Putain tem como referência O Ódio, o filme de Mathieu Kassovitz, estreado há trinta anos, que se tornou numa referência na sempre problemática temática dos conflitos sociais e revolta. Dez episódios, com cerca de 30 minutos cada, Putain conta a história de Gigi, um jovem que se vê forçado a sair de casa, e a tentar sobreviver numa Bruxelas que lhe é brutal e impiedosa.

“Beast Games”, temporada 2

Prime Video, quarta-feira, 7 de janeiro

Temos que nos habituar a isto: os concursos também fazem parte do streaming. E hoje os concursos já não são “só” concursos, misturam-se muito facilmente com a reality TV. Beast Games é um ótimo exemplo disso. O nome, já agora, não engana: é muito inspirado em Squid Game. Por isso, já sabe mais ou menos o que esperar.

“Ele & Ela”

Netflix, quinta-feira, 8 de janeiro

Minissérie de oito episódios que nesta semana cumpre aquele lugar – que é sempre habitual – de um romance que vira série. E também não há grande volta a dar no género destas adaptações: ou se trata de uma história romântica ou de um thriller. Este cai na última categoria, a partir de um romance da britânica Alice Feeney, sobre um detetive (Jon Bernthal) e uma jornalista (Tessa Thompson) que estão a investigar o mesmo caso. Problema? Um suspeita que o outro é o responsável pelo crime.

“La Ruta – Conquistar a Noite”, temporada 2

TVCine+, quinta-feira, 8 de janeiro

A primeira temporada passava-se em Valência e contava a história de um movimento, os Ruta Destroy, que mudaria a vida noturna daquela cidade para sempre. Agora a ficção continua, mas em Ibiza, ainda nos 1990s, entre britânicos pouco sóbrios, lindos nasceres do sol e a ideia de que a música salva. Pois salva.

“The Pitt”, temporada 2

HBO Max, quinta-feira, 8 de janeiro

Uma das sensações do ano passado está de regresso, outra vez no início do ano. Trata-se da série sobre um serviço de urgências num hospital de Pittsburgh, criada por alguém que trabalhou no velhinho Serviço de Urgência (E.R.), R. Scott Gemmill, e protagonizado por uma cara familiar (para quem via essa série iniciada nos 1990s), Noah Wyle. The Pitt funciona lindamente porque nos coloca num turno do hospital, ou seja, esta segunda temporada, tal como a primeira, vem com quinze horas de adrenalina, emoções, tragédias e todos os ingredientes que fazem a boa televisão. Com isso em mente, estes novos episódios tentam dar mais densidade à personagem de Wyle, que na primeira temporada vivia num constante stress pós-traumático por causa da pandemia. Agora, ele lá reconhece que precisa de ajuda. Como é que isso se manifestará num turno de quinze horas, enquanto faz diagnósticos rápidos, discute com colegas, tomas decisões importantíssimas e eleva sempre alguns momentos com uma pitada de humor? A partir de quinta-feira, e todas as quintas-feiras até 2 de abril, iremos ter isso ao ritmo de uma hora por semana.

“Pelayo”

Prime Video, sexta-feira, 9 de janeiro

Tem presente Spain’s Elite Police: Beyond Limits, série documental da Prime Video que estreou durante a pandemia e que se tornou num crescendo sucesso pela forma como retratava um grupo de operações especiais no combate contra o crime. O inspetor Pelayo Gayol conquistou um lugar destacado ao longo da série e, agora, tem direito ao seu próprio programa. Pelayo segue a luta do inspetor contra o narcotráfico internacional, desta vez partindo de uma perspetiva muito mais pessoal e, de certa forma, mais intensa.

“Mil Golpes”, temporada 2

Disney+, sexta-feira, 9 de janeiro

Quando a primeira temporada de Mil Golpes se estreou há cerca de um ano, já se sabia que uma segunda vinha a caminho (ambas foram gravadas em simultâneo). Se não viu a primeira, deixamos a dica: veja os primeiros seis episódios para entrar de imediato nesta. Mil Golpes é uma daquelas séries de época que merecem atenção, criada por Steven Knight (criador de Peaky Blinders), sobre uma Londres dominada pelo crime, com um gangue de mulheres fascinante e boas lutas de boxe. Ah, e um elenco invejável: Erin Doherty, Malachi Kirby, James Nelson-Joyce, Daniel Mays, Stephen Graham e Hannah Walters.

“Teerão”, temporada 3

Apple TV+, sexta-feira, 9 de janeiro

Talvez recomendar uma série israelita em 2026 não seja a coisa mais popular de sempre, mas esta série de espionagem que estreou em 2020 continua a contar a história de Tamar Rabinyan (Niv Sultan), uma agente da Mossad que é enviada numa missão para o Irão.

“O Gerente da Noite”, temporada 2

Prime Video, sábado, 10 de janeiro

Ora aí está um regresso que se calhar ninguém pediu, porque ninguém estava a contar com isso, mas que ainda bem que acontece. O Gerente da Noite estreou-se em 2016 e teve relativo sucesso entre a crítica, o público e os prémios. Os seis episódios contavam uma boa trama de espionagem, a partir de uma história de John Le Carré, e a coisa parecia ter-se ficado por aí. Contudo, há dois anos soube-se que a série estaria de regresso, não com uma nova temporada, mas com duas (a terceira ainda não tem data). A estreia logo no início de 2026 é uma ótima notícia. Se gosta de uma boa história de espionagem, tem de ver esta com Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Diego Calva e Camila Morrone.